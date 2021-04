Los bávaros buscarán revertir la serie que van perdiendo contra los parisinos, después de la caída por 3-2 en Alemania.

Después del partidazo en la ida hace una semana, entre Bayern Múnich y PSG, ambos equipos se verán las caras de nuevo en la vuelta de los cuartos de final de la Uefa Champions League.

Lea: Florentino Pérez, proclamado presidente de Real Madrid hasta 2025

En esta oportunidad, los alemanes visitarán el campo de los parisinos, El parque de los príncipes, para intentar remontar el resultado adverso que se llevaron en la ida, tras perder por 3-2.

No será sencillo ya que, además de llevar la delantera en el marcador, PSG tiene la ventaja extra del gol visitante, y en Alemania anotó tres.

Por eso, los bávaros tendrán que superar al equipo de Neymar y Kylian Mbappé por una diferencia mínima de dos goles para avanzar a las semifinales del torneo y buscar el bicampeonato, el 1-0 no les basta.

A pesar de ello, los de Múnich tendrán que tener mucho cuidado porque ya quedó comprobado que al dejar demasiado descuidadas las espaldas Mbappé, Neymar y Ángel Di María saben aprovechar cualquier oportunidad que les quede al contragolpe.

Más: Curry agiganta su leyenda en la NBA, tras batir tres récords en una noche

En los dos lados habrán bajas. Por Bayern, tal vez la más importante, no estará el goleador polaco Robert Lewandowski, que sigue recuperándose de una lesión. No obstante, por PSG también estará la sensible ausencia del defensor central y capitán Marquinhos, que se lesionó en el encuentro de ida después de anotar el segundo tanto de los franceses.

Sin embargo, más allá de las ausencias, las emociones están casi que garantizadas, guardando siempre el margen de los improvistos en el fútbol.

Será un duelo entre dos rivales de peso en Europa y dos candidatos a llevarse el título. Ambos son los dos últimos finalistas de la Champions y son dos equipos que propenden por el futbol ofensivo y de ataque.

No se pierda: Deportes Tolima también aseguró su clasificación

Mayor aún puede ser la expectativa si se tiene en cuenta que los alemanes, el mejor equipo ofensivo del mundo hoy en día, tendrán que salir a por todo para buscar el resultado.

De esta manera, este martes se vivirá el encuentro número once entre ambos conjuntos, en un historial que favorece a los franceses con seis victorias, cuatro derrotas y ningún empate.

También juegan Matheus Uribe y Luis Díaz contra Chelsea

Además del partido entre PSG y Bayern Múnich, los futbolistas colombianos de Porto también jugarán la vuelta de la llave que van perdiendo 2-0 contra el equipo azul de Londres.

El partido se jugará, igual que en la ida, en Sevilla por las medidas sanitarias del Reino Unido y Portugal frente a la nueva cepa del Coronavirus.

El equipo de Uribe y Díaz tendrá una dura prueba ya que tendrá que superar a sus rivales que llevan una ventaja con dos goles, también de visitante.

Le puede interesar: Luis Guillermo”El Teacher” Berrío: solo muere aquel que se pierde en el olvido

Ambos partidos se jugarán a las dos de la tarde, hora colombiana. El partido que se jugará en Francia los transmitirá ESPN y el que se jugará en España tendrá transmisión de ESPN 2.