Bisabuela que sufre Alzheimer vivió emocionante momento gracias a su amor por River

Redacción Deportes - @DeportesEE

El fútbol y uno de sus múltiples capítulos que demuestra que es una actividad que puede volver a unir a las personas y generar sentimientos indescriptibles. Esta vez por cuenta de una joven hincha de River Plate que tras mucho tiempo sintió de nuevo muy cerca a su bisabuela. El hilo que las unió fue el club que ambas aman.

"Mi bisabuela tiene 90 años. Tiene Alzheimer, no sabe quién soy yo, ni su familia, ni recuerda nada en general. Ayer fui a verla y cuando me vio me dijo: '¿Sos de River? Yo también, hay que hinchar por lo que uno quiere. Ahora tengo una amiga de River'. Te amo para siempre, abu", publicó Dolores, de 21 años, su cuenta de Twitter.

Y es que Dolores, quien reside en Mar del Plata, en su infancia compartió mucho con sus bisabuelos: Eduardo y Rita, una de las protagonistas de esta historia. Eso, hasta que Eduardo con la vejez perdió la capacidad de conducir por sus problemas de salud y poco después falleció.

Dolores extraña a su bisabuelo, con quien, junto a Rita, se juntaba los sábados para ver programas de entretemiento de la televisión argentina. Hoy en día su biasbuela no recuerda casi nada debido al Alzheimer que padece. Entre las cosas que no olvida es su amor por River Plate, ese que la hizo reconocer el escudo en una joven que no sabía que es su bisnieta.

"No se acuerda nada de lo que le digas en el momento, te pregunta lo mismo una y otra vez, y tampoco se acuerda gran parte de su vida. Solo recuerda con exactitud quién fue su esposo y que tiene dos hijas. El resto ya no. Yo fui a visitarla el sábado pasado con esa remera (camiseta) que se ve en la foto y cuando miró el escudo me dijo esa frase. Y yo me largué a llorar, porque River es algo que amo, y que ella se haya acordado cuando ni siquiera sabe quién soy me tocó el corazón mucho", le relató la joven Dolores a Infobae.

Aunque Dolores se ha planteado la posibiliad de llevar a Rita al estadio Monumental a ver a River, reconoce que es poco probable porque su bisabuela "se encuentra en silla de ruedas y ya está muy viejita". Por ahora se queda con el recuerdo de lo que fue un encuentro memorable.

"A ella le lloraban muchos los ojos, así que agarre un pañuelo y se los sequé. 'A mí no me gusta Boca', me dijo", concluyó Dolores, que lloró junto a su bisabuela. Ahora esperan que las próximas lágrimas sean de felicidad, si River le termina ganando el campeonato argentino a Boca. Si así sucede, seguramente Dolores volverá a encontrarse con su bisabuela con el escudo de River en el pecho, y Rita se emocionará una vez más gracias a la magia de lo que produce el deporte que se practica con los pies y que mueve los corazones.