Brasil comenzó entrenamientos con la mayoría de su plantel

Redacción Deportes/EFE

La selección brasileña de fútbol realizó este jueves su primer entrenamiento con balón con la plantilla casi completa. El equipo se concentró hace cuatro días en la ciudad de Teresópolis para prepararse para el Mundial de Rusia 2018.



De los 23 convocados para Rusia, 18 participaron en la práctica en la tarde de este jueves, comandada por el técnico 'Tite' en la cancha principal de la Granja Comary, el moderno complejo de entrenamientos que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tiene en esta ciudad a 96 kilómetros de Río de Janeiro. (Lea aquí: "La selección es lo que más nos une a los colombianos": Juan Manuel Santos)



De los 20 jugadores concentrados desde el pasado lunes en Teresópolis, tan sólo estuvieron ausentes en la práctica el lateral Fágner (Corinthians) y el compañero de Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus, el delantero Douglas Costa. Ambos siguen bajo cuidado de los fisioterapeutas debido a que se recuperan de lesiones y aún no hay previsión de cuándo podrán juntarse al resto del grupo.



Otros tres convocados que aún no se han concentrado con la selección brasileña debido a que disputarán el sábado la final de la Liga de Campeones de Europa son: el lateral Marcelo y el centrocampista Casemiro, jugadores del Real Madrid, y el delantero Roberto Firmino, del Liverpool.



El más observado por la prensa, como era de esperarse, fue Neymar, quien realizó los mismos ejercicios que sus compañeros y se mostró con mucha disposición y muy seguro en la práctica, pese a que estaba alejado de las canchas desde que se lesionó en un partido con su equipo, el París Saint Germain, en febrero pasado.



El jugador llegó a dar un susto al agacharse en determinado momento en el partidillo y cojear un poco, pero después siguió el entrenamiento normalmente. La gran estrella de la selección brasileña, sometida a una operación en el quinto metatarso del pie derecho, volvió a los entrenamientos la semana pasada y tan sólo regresó a practicar con balón en los últimos días en Teresópolis.



Además de Neymar participaron en el entrenamiento los atacantes Gabriel Jesús y Taison, los centrocampistas Phillipe Coutinho, Fred, Willian, Renato Augusto, Paulinho y Fernandinho; los defensas Filipe Luís, Thiago Silva, Miranda, Marquinhos, Danilo y Pedro Geromel, y los porteros Allison, Cassio y Ederson.



Tras un calentamiento básico, los brasileños hicieron prácticas de dominio del balón y entrenaron desarmes y pases cortos en espacio reducido y divididos en tres grupos. (Lea también: Muriel: “Para Falcao y para mí, ir al Mundial será cumplir un sueño”)



Luego de una conversación con Tite en el centro de la cancha, fueron divididos en dos grupos, en los que aparentemente quedaron mezclados titulares y suplentes, que completaron seis jugadores de la selección Sub-20 de Brasil, convocados para ayudar en los entrenamientos.



En uno de los equipos que disputaron un juego en espacio reducido quedaron emparejados: Allison en la portería, Danilo, Marquinhos, Miranda y Filipe Luís en la zaga de centrales; Fernandinho, Fred y Lucas Santos (juvenil del Vasco da Gama) como centrocampistas; y Willian, Neymar y Gabriel Jesús como atacantes.



En el otro: Ederson como portero; quedaron Vitinho (juvenil), Thiago Silva, Pedro Geromel y Weverson (juvenil) en la defensa; Vitão, Paulinho y Renato Augusto en el centro de la cancha; y Taison, Coutinho y Brenner (juvenil) como atacantes.



Tal división permite pensar que Danilo será el titular en la lateral derecha en lugar del lesionado Daniel Alves y que Marquinhos y no el veterano Thiago Silva será el compañero de Miranda como pareja de zaga. El entrenamiento, de poco más de una hora, fue visto desde las gradas por el exfutbolista Mario Lobo Zagallo, cuatro veces campeón del mundo y que este jueves visitó a la selección, además de algunos pocos familiares y amigos de los convocados.



La selección brasileña había realizado un entrenamiento el miércoles, en el que tan sólo participaron once jugadores y que se limitó a ejercicios físicos sin el balón.



El martes Neymar, Danilo y Gabriel Jesús realizaron una corta práctica con balón pero fueron escogidos para la misma debido a que, según explicó la CBF, son los que acumulan menos horas de trabajo en las últimas semanas y tienen que ganar la condición física que tienen el resto de sus compañeros.



La comisión técnica de la selección considera que Neymar se está recuperando a un ritmo mejor que el esperado y que tendrá condiciones de participar en los amistosos que Brasil disputará el 3 de junio frente a Croacia, en la ciudad de Liverpool, y el 10 de junio contra Austria en Viena.



Brasil debuta en el Mundial el 17 de junio frente a Suiza, por lo que tiene casi un mes para preparase para el Mundial en el que intentará conseguir su sexto título mundial.