Brasil firme, Ecuador sorprende, Colombia cae: así van las Eliminatorias

El equipo brasileño se impuso 1-0 en un partido sufrido ante Venezuela y se reafirmó como el líder indiscutido del torneo con puntaje perfecto.

Sin Neymar, sufriendo más de la cuenta, ante una Venezuela sólida atrás, Brasil se impuso 1-0 ante el equipo vinotinto y cerró la tercera fecha de las Eliminatorias como líder y puntaje perfecto. El tanto de los dirigidos por Tite los hizo Firmino a los 67 minutos tras la insistencia de sus atacantes.

De esta manera, Brasil quedó en la punta con nueve unidades, seguidos por Argentina (7), Ecuador (6), Uruguay (6), Paraguay (5), Chile (4), Colombia (4), Perú (1), Venezuela (0) y Bolivia (0).

La selección colombiana quedó sembrada en la séptima casilla con cuatro puntos y una diferencia de gol de cero tras la goleada 3-0 que sufrió en Barranquilla ante Uruguay. Ahora deberá buscar el próximo martes en Quito ante ecuador los puntos que se le escaparon en casa.

Argentina igualó 1-1 ante Paraguay en un duelo en el que el equipo de Lionel Scaloni sigue buscando el equipo. Gio Lo Celso fue la figura del partido tras convertirse en el principal socio de Leo Messi. Pero le sigue faltando volumen de juego, sobre todo para no hacer retroceder al astro del Barcelona y alejarlo del área rival.

La confirmación de la jornada fue la de Ecuador, que venció 3-2 a Bolivia con el joven de 19 años Moises Caicedo como figura con dos asistencias. El equipo de Gustavo Alfaro, potenciado por la cantera de Independiente del Valle, consiguió su segunda victoria en tres partidos y se ratificó como uno de los equipos fuertes de estas Eliminatorias.

Y la Chile de Reinaldo Rueda, que tenía en jaque su puesto, con doblete de Arturo Vidal se impuso 2-0 ante Perú y cosechó su primera victoria de las Eliminatorias. Un triunfo que había sido esquivo tras los goles sufridos en los últimos minutos ante Uruguay y Colombia.

El próximo martes se jugará la cuarta fecha con los duelos Ecuador vs. Colombia (4:00 p.m.), Venezuela vs. Chile (4:00 p.m.), Paraguay vs. Bolivia (6:00 p.m.), Uruguay vs Brasil (6:00 p.m.) y Perú vs. Argentina (7:30 p.m.). Hasta ahora empezó las eliminatorias más difíciles del planeta.