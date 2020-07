La FIFA dio a conocer horarios y fechas de los encuentros de la próxima Copa del Mundo, que se celebrará entre los meses de noviembre y diciembre.

El partido de inauguración del Mundial de fútbol 2022, que se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre en Catar, se celebrará en el Al Bayt Stadium de Jor, anunció la FIFA este miércoles en un comunicado.

Lea también: Las travesuras de Wilson Gutiérrez

Este estadio de 60.000 plazas recibirá el lunes 21 de noviembre a las 13h00 locales (5:00 a.m., hora colombiana) el primero de los 64 partidos de la primera edición del Mundial que se disputará entre noviembre y diciembre.

La FIFA desveló el programa oficial de la competición, con cuatro partidos de la fase de grupos por día y la final programada el 18 de diciembre, día de la fiesta nacional de Catar, a las 18h00 locales (10:00 a.m., hora colombiana), ante 80.000 espectadores en el Lusail Stadium.

(La Guerra del Fútbol)

Los partidos de la fase de grupos se disputarán a las 13h00 (5:00 a.m., hora colombiana), 16h00 (8:00 a.m., hora colombiana), 19h00 (11:00 a.m., hora colombiana) y 22h00 (2:00 p.m., hora colombiana) mientras que los duelos de eliminación directa serán a las 18h00 (10:00 a.m., hora colombiana) y a las 22h00 (2:00 p.m., hora colombiana).

El cuadro final se conocerá en marzo de 2022, cuando terminen todas las fases de clasificación.