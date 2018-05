Carlos Bacca: "Estoy en un buen momento y tenemos mucha ilusión"

-Redacción Deportes

El jugador Carlos Bacca habló este lunes en la concentración del equipo en la ciudad de Milán (Italia), donde aseguró que se sentía "contento y con mucha ilusión" de poder estar con la selección. Este viernes (2:00 p.m.) Colombia jugará ante Egipto un partido amistoso en la ciudad de Bérgamo, como preparación al Mundial de Rusia.

"Estamos trabajando de la mejor manera para llegar en las mejores condiciones a la Copa del Mundo. Es bonito volver a la sede de Milanello, donde viví dos años muy lindos", dijo el delantero de 31 años, quien alcanzó a jugar 70 partidos con el 'Rossonero', anotando 31 goles. (Lea aquí: Los días claves de Colombia antes del debut en Rusia 2018)

Así mismo aseguró la importancia de la concentración. "Es vital conocernos cada vez más, que el grupo siga siendo esa familia va a ser muy importante", sostuvo el delantero que actualmente juega para el Villareal.

Bacca es una de las variantes que tiene José Néstor Pékerman en el ataque del equipo, un papel del que es consciente. "Los delanteros siempre tenemos la responsabilidad más grande en el fútbol, marcar goles, pero sabemos que somos un equipo, que todos somos importantes y que este juego es un conjunto de muchas cosas", afirmó el nacido en Puerto Colombia.

Acerca del presente que vive en el Villareal precisó que se encuentra en muy buena forma. "Tengo muchas ganas e ilusión de terminar como comencé la temporada. Llego en un gran momento, disfruté mucho en mi club que era lo que me faltaba", aseguró un jugador que con el 'submarino amarillo' ya lleva 15 goles en 30 partidos. (Le puede interesar: Especial del Mundial de Rusia)

"Lastimosamente no disfruté mucho el último año en Milán dentro del campo, fuera no tengo ninguna queja. No pude desempeñar mi mejor nivel y lo pude encontrar nuevamente en Villarreal, eso me ha dado la oportunidad de estar nuevamente en la selección". Su último gol en suelo italiano fue en abril de 2017, en la goleada 4-0 ante el Palermo.

También se pronunció sobre Egipto, rival del partido amistoso que se jugará este viernes (2:00 p.m.). "Sabemos el gran nivel que tiene (Mohamed) Salah, lastimosamente en la final de Champions no pudo demostrar su juego por la lesión. Sabemos que esto es fútbol, ojalá no se lesione nadie más y que puedan llegar los mejores a la Copa del Mundo", concluyó el colombiano.