Carlos Bacca se quiere quedar en España

EFE

El delantero colombiano Carlos Bacca aseguró este miércoles en rueda de prensa que su deseo es seguir en el Villarreal la próxima temporada y reveló que el club español está negociando al respecto con el Milan, quien le cedió por una temporada con opción de compra de 16 millones de euros.

"Están hablando con mi representante para solucionar ese tema. Yo estoy centrado en el final de temporada y trabajando con tranquilidad. Ya llevan un tiempo hablando de mi futuro y espero que en breve se pueda dar una situación u otra", explicó.

El nacido en Puerto Colombia aseguró que no tiene intenciones de regresar a Italia y que en España ha encontrado el lugar perfecto para recuperar el nivel que tuvo hace algunas temporadas. "Yo ya he dicho que me quiero quedar. Me siento cómodo en el Villarreal y en el Milan el último año no fue bueno, pues con el entrenador que tenía no pude rendir porque no me sentía importante. Por eso tomé la decisión de venir y por eso está la idea de quedarme", agregó.

Bacca, quien recuperó su faceta goleadora, reconoció que al principio le costó su adaptación a la liga española de nuevo (jugó en el Sevilla), pero que con el trabajo diario fue creciendo hasta ser uno de los hombres de confianza de Javier Calleja.

"Para que yo rinda es necesario tener la cabeza libre, ver que se valore tu trabajo, que te demuestran la confianza. Y acá me han dado todo, por eso espero seguir mucho tiempo”. Recordemos que Bacca es uno de los tres nominados a mejor jugador de La Liga en abril, rendimiento que lo puso también en la lista de 35 jugadores entregada por José Néstor Pékerman para el Mundial de Rusia.