El entrenador de la selección de Colombia atendió a los medios en la primera rueda de prensa previa al partido contra Venezuela de este viernes en Barranquilla.

Este martes, Carlos Queiroz, entrenador de la selección de Colombia, ofreció la primera rueda de prensa previa a los duelos ante Venezuela y Chile por las eliminatorias suramericanas rumbo a Catar 2022. El portugués, que llegó ayer al país los futbolistas que estaban en Europa, enfatizó que el ánimo del grupo es muy alto y, sobre todo, la regularidad de los hombres que fueron convocados.

“Es cierto que hubo una realidad que condicionó muchas cosas, pero el cuerpo técnico hizo un trabajo a conciencia para mantener una base y no machacar el estilo. Lo que queremos es que Colombia siga con esa identidad y los principios de juego que trae hace mucho”.

Le puede interesar: Gabriel Fuentes fue llamado a la selección de Colombia

Como era de esperarse, Queiroz también habló de James Rodríguez y del buen momento que vive el volante con Everton. “Lo vengo siguiendo desde que estaba en Porto y siempre he sabido de sus cualidades y la manera en la que ayuda a sus equipos. Ahora llega a esta selección con regularidad, más confianza y menos lesiones. Y, sin duda, eso será bueno para todos”.

En cuanto a la lista y a los altercados con ciertos jugadores que no pudieron viajar al país (David Ospina, Matheus Uribe y Luis Díaz), el DT enfatizó que la situación ajena del COVID-19 obligó a cambios necesarios, pero no improvisados. “Lastimosamente no podemos contar con hombres importantes, pero tenemos que adecuarnos y buscar soluciones. Esa es la consigna en estos tiempos: soluciones”.

Por esa misma línea, y cuando se le preguntó por quién sería el portero titular (Álvaro Montero o Camilo Vargas), Queiroz esquivó la pregunta con una prudencia más que sutil. “No le quiero dar pistas a Venezuela así que no puedo responder eso. Sí puedo decir que los cuatro tienen grandes condiciones y que cualquiera podría estar en el arco”.

En contexto: ¿Cómo ha sido el recorrido de Álvaro Montero en al selección de Colombia?

En cuanto al equipo vinotinto, el rival de este viernes y que es dirigido por otro portugués (José Peseiro), el estratega de Colombia reiteró que más allá de hacer un seguimiento minucioso, el enfoque del trabajo está en lo propio, en lo que su equipo pueda hacer y la manera en la que se adapte a las situaciones.

“La experiencia en Asia y África me ha enseñado que las eliminatorias son el arte de sumar puntos. Hacerlo bien en la cancha ya es otra cosa. Eso sí, puedo decir que la de Suramérica es la más pareja y complicada del mundo y eso nos obliga a ser efectivos y muy certeros en los partidos como local. Siempre y cuando no cambiemos nuestra manera de jugar podremos contener lo que venga más adelante”.

Otras respuestas destacadas de Queiroz:

¿Por qué el cambio de horario del partido? (no será a las 3:30, sino a las 6:30 p.m.)

“Ha sido una decisión del cuerpo técnico con base en un estudio que se hizo de las condiciones. Puede que haya menos desgaste, pero puedo decirles que el horario no es lo más determinante para ganar un partido”.

Esta es una convocatoria muy ofensiva..

Sí, hay jugadores de mucho nivel y puede que lleguemos a tener en cancha hasta a tres atacantes. Ya dependerá de lo que vaya sucediendo

¿Por qué no está Rafael Santos Borré?

Me gusta, tiene una gran calidad y sé que le llegará su oportunidad. En estos momentos Colombia tiene cuatro, cinco, hasta seis futbolistas de gran nivel para la posición de 9 y hay que tener eso en cuenta a la hora de hacer una convocatoria. Más adelante llegará su momento y estará con nosotros.