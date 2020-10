Carlos Queiroz irá por su primer récord con Colombia

El entrenador portugués buscará que el equipo tricolor gane sus dos primeros partidos en una eliminatoria, algo que nunca ha pasado.

Puede que no tenga mucha importancia, que al ser muy temprano en esta eliminatoria rumbo a Catar 2022 no determine nada. Pero partiendo de lo histórico su significación puede ser grande, pues la selección de Colombia nunca ha podido ganar sus dos primeros partidos en una clasificatoria rumbo a un mundial. Y ese récord lo puede imponer -aunque quizá no lo tenga muy presente- Carlos Queiroz este martes que el equipo tricolor visita a Chile en Santiago.

Pero para entender la dimensión de esto hay que empezar por atrás, por el camino al Mundial de Suecia 1958 y el empate con Uruguay y la derrota con Paraguay, ambos duelos jugados en Bogotá.

También ir hasta la clasificatoria para Chile 1962 y la victoria sobre Perú de local y la igualdad en Lima, suficientes para asistir a la cita (la que fue la primera para nuestro país). Ya en para Inglaterra 1966, Colombia perdió con Ecuador en Barranquilla (1-0) y también en Guayaquil (2-0).

En el camino para México 1970, la selección nacional, que integró el Grupo 2, derrotó 3-0 a Venezuela y después igualó 1-1 con La Vinotinto en Caracas.

Le puede interesar: El día que Colombia le ganó a Chile con un gol de Chilena

En las eliminatorias para Alemania 1974, estando en el Grupo 1, Colombia empató con Ecuador y con Uruguay (los dos encuentros fueron en Bogotá). Para la Copa Mundo de Argentina en 1978 se empató con Brasil y se perdió con Paraguay en El Campín (1-0).

Para España 1982 hubo un empate con Perú y después una derrota con Uruguay en Montevideo (3-2), mientras que para México 1986, Mundial que en principio se iba a realizar en nuestro país, Colombia le ganó 1-0 a Perú y cayó 3-1 con los argentinos.

En el trayecto para Italia 1990, cuando la tricolor regresó a la competencia más importante de naciones y con Francisco Maturana al mando, se venció 2-0 a Ecuador en Barranquilla y después no se pudo con Paraguay en Asunción (2-1).

Antes del Mundial de Estados Unidos 1994, en sus primeras dos fechas, Colombia empató sin goles con Paraguay en Barranquilla y perdió con Argentina en el Metropolitano (2-1).

En contexto: Colombia enfrenta a Chile con todas las precauciones

Ya para Francia 1998, cuando se terminó con el sistema de grupos, nuestro país debutó en la eliminatoria con triunfo sobre Paraguay y después perdió con Perú en Lima. En la siguiente eliminatoria (Corea y Japón 2002), la selección no se sacó ventajas con Brasil (0-0 en Bogotá) y tampoco con Bolivia en La Paz (1-1).

En la clasificatoria para Alemania 2006 los primeros dos resultados fueron una derrota con Brasil (2-1) y una goleada en contra con los bolivianos (4-0).

Para Suráfrica 2010 otros dos empates sin goles (Brasil y Bolivia) fueron los pasos iniciales de un equipo que cuatro años después, para Brasil 2014, con la nueva generación comandada por José Néstor Pékerman, le ganó a Bolivia en La Paz (2-1) y luego empató con Venezuela en Barranquilla (1-1).

Ya en la última eliminatoria, la de Rusia 2018, Colombia venció 2-0 a Perú y perdió 3-0 con Uruguay en el Centenario.

Luego de este recuento que puede ser tedioso por tantos resultados, se ve la importancia de algo que nunca se ha hecho, que se puede hacer este martes y que si bien no tendrá mayor trascendencia si es que se logra, servirá para el libro de las primeras veces.