Carlos Sánchez sobre Cardona: "No quisiera estar en sus zapatos"

Redacción deportes

El volante de la selección manifestó la tristeza que le produce la posibilidad de que el jugador de Boca Juniors, no sea tenido en cuenta por Pékerman, dentro de la lista de los 23 que irán a Rusia.

El rumor comienza a volverse realidad. La ausencia de Edwin Cardona en la lista definitiva de los 23 jugadores que irán al Mundial de Rusia, parece confirmarse. Este jueves, después del entrenamiento en el estadio El Campín, algunos jugadores atendieron a la prensa, entre ellos Carlos Sánchez, quien se mostró triste por la posible ausencia del volante de Boca Juniors.

“Es algo difícil, no quisiera estar en sus zapatos, es un jugador importante sin restarle meritos a los que están, pero son decisiones que toma el cuerpo técnico” manifestó Sánchez, quien esta semana recibió la noticia de que deberá volver a la Fiorentina para definir su futuro, equipo con el que aún tiene contrato. (Lea aquí: José Néstor Pékerman y su equipo completo)

Sin embargo, ‘La Roca’ se mostró precavido para opinar sobre la posible ausencia de su compañero Cardona. “Uno no puede opinar mucha sobre el tema, pero es una decisión que ya pasa por el cuerpo técnico”, aseguró.

Previamente, el DT argentino había hablado de la situación del 10 de Boca. “Él ha jugado por banda izquierda y no ha rendido igual en otras posiciones”, unas declaraciones que comenzaron a crear dudas sobre la presencia del volante antioqueño.

Sánchez no ocultó la tristeza que le produce la no ida de Cardona a Rusia. “Desde acá le mando un abrazo grande, he pensado mucho en él. Para adelante, esto es el fútbol, está muy joven y tiene todo el talento para seguir siendo de la selección en uno o dos mundiales más”, concluyó Sanchez, que jugará su segunda cita mundialista, después de ser figura en Brasil 2014. (Lea también: James y Falcao, novedades en primer entrenamiento de Colombia con el plantel completo)

Si Cardona no va a Rusia, esta sería la tercera vez que se queda por fuera de un mundial. Se perdió el mundial Sub-17 por lesión y el Sub-20 por indisciplina.