Carlos Sánchez vuelve a la Premier League: firmó con el West Ham United

Mientras que todo la atención se la llevaba Yerry Mina y la incógnita de su nuevo club (firmó por Everton), otro jugador colombiano maquinaba su regreso a la Premier League sin tanto brillo mediático y sin tanta especulación. Carlos Sánchez, uno de los hombres claves de la selección de Colombia en los últimos años, es nuevo jugador del West Ham United, club londinense que lo contrató por dos temporadas.

El chocoano, que estaba a préstamo en el Espanyol, pero con obligaciones en Fiorentina, regresa a Inglaterra luego de haber estado tres temporadas con Aston Villa (2014-2016). “Decidí venir porque es la Premier, primero que todo, y porque es un club que tiene un buen proyecto. Para mí es una gran oportunidad de ser ambicioso y lograr cosas importantes”, dijo el volante en diálogo con el portal web del club.

Lea aquí: Carlos Sánchez y la llamada del destino

Con la llegada de Sánchez ya son cinco los jugadores colombiano que estarán en la Premier League: Dávinson Sánchez con el Tottenham, Mina con Everton, Jefferson Lerma en el Bournemouth y José Izquierdo en el Brighton, sin contar lo que pueda pasar con David Ospina, a la fecha arquero del Arsenal.

Le puede interesar: La reivindicación de Carlos Sánchez

“Carlos es un gran futbolista y tiene una gran experiencia. Siempre he seguido su carrera y siento una gran admiración y respeto por su trabajo”, apuntó Mario Husillo, director deportivo del conjunto londinense con referencia a La Roca, el hombre que espera ser el equilibrio del equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini, quien por cierto dio su aval para la llevada del futbolista nacional.

We are delighted to confirm the signing of Colombia midfielder Carlos Sanchez! #LaRoca15https://t.co/owkLbKXqxG