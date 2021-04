Chelsea sería el primer equipo en renunciar a la Superliga europea

Chelsea estaría preparando todos los documentos necesarios para renunciar a la Superliga. En Londres, los hinchas han protestado a lo largo de la jornada.

La tensión en Europa sobre la Superliga continúa. Hay todo tipo de rumores y especulaciones sobre lo que pueda pasar en el balompié del viejo continente. Una de las últimas noticias es la posible renuncia del Chelsea del grupo de 12 equipos que firmó la creación del campeonato. Según medios europeos, el cuadro londinense estaría preparando los papeles para presentar su salida del torneo.

La decisión no solamente pudo ser tomada por la presión que han ejercido la UEFA y la FIFA, sino también referentes del fútbol e incluso los hinchas del equipo, pues hoy un sector de la afición de Chelsea protestó en lugares aledaños al Stamford Bridge, estadio del cuadro londinense

🔥 ESCÁNDALO EN INGLATERRA 🔥



Los hinchas de Chelsea no dejan pasar a sus jugadores para disputar el encuentro 🆚 Brighton por la Premier League 🏆



⚠ NO están de acuerdo con la Superliga Europea ⚠ pic.twitter.com/dnIzZVexT7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 20, 2021

De hecho, varios aficionados detuvieron la salida del equipo para el Stamford Bridge, pues hoy el Chelsea enfrentará al Brighton & Hove Albion por la Premier League.

Desde Inglaterra han sido varias las voces que se han manifestado en contra. Hoy, Pep Guardiola, técnico del Manchester City, también semifinalista de Champions y otro de los integrantes de la Superliga europea, dijo que “El deporte no es deporte cuando no existe la relación entre esfuerzo y recompensa. No es deporte si el éxito está garantizado o si perder no tiene ninguna importancia”.