Chelsea, sin Champions League en 2019

Redacción Deportes y AFP

El equipo dirigido por el italiano Antonio Conte no pasó del empate 1-1 ante el West Ham United y quedó a 10 puntos del Tottenham. Está en puestos de Europa League.

El Chelsea se despidió, prácticamente, de sus opciones de clasificarse para la Liga de Campeones tras empatar en el derbi de Londres contra el West Ham United (1-1) en un duelo con sabor latinoamericano, ya que César Azpilicueta adelantó a los 'Blues' y el mexicano Chicharito Hernández igualó la contienda.



La suerte no acompañó a los de Antonio Conte, que rozaron la goleada en varias ocasiones, sobre todo en dos goles anulados a Álvaro Morata, ambos por fuera de juego y ambos bien señalizados.



Otro español, en este caso, Azpilicueta fue el encargado de adelantar al Chelsea, gracias a un tanto en el minuto 35.



Víctor Moses centró desde perfil derecho, Morata se erigió por encima de la defensa 'Hammer' y tocó el balón lo justo para que le llegase al ex del Osasuna dentro del área pequeña, este controló y con un remate poco ortodoxo introdujo el balón en la portería de Joe Hart.



El no rematar el encuentro le acabó costando caro a los de Conte, ya que Chicharito, que salió desde el banquillo, aprovechó un pase atrás desde la línea de fondo para con un ajustado remate con pierna derecha posicionar el 1-1 definitivo en el marcador.



Este resultado aleja al Chelsea de la cada vez más complicada clasificación para la Champions, ya que los 'Blues' son quintos con 57 puntos, a diez del Tottenham Hotspur y con seis de ventaja respecto al Arsenal.



Además, el partido sirvió también para honrar la memoria de Ray Wilkins, excapitán del Chelsea y de la selección de Inglaterra, que falleció el pasado miércoles.



Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de aplausos en su memoria y la hinchada 'Blue' mostró dos pancartas en su honor, una con su foto y otra con el escrito "Ray fue uno de esos elegidos. Él sabía lo que significaba ser uno de los nuestros, tenía sangre azul. El Chelsea fluía por sus venas. Descansa en paz, Ray".



La próxima jornada, el Chelsea se enfrentará al Southampton en el St. Mary's Stadium en lo que supondrá la preparación para el duelo de semifinales de la FA Cup que medirá a ambos equipos en dos semanas.



Por su parte, el West Ham, décimo cuarto en la tabla con 34 puntos, chocará en el Estadio Olímpico de Londres con el Stoke City, en un partido directo por la parte baja de la clasificación.