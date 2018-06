Claudio Bravo: "Estoy dispuesto a estar con Chile, todo depende de Reinaldo Rueda"

EFE

El arquero Claudio Bravo afirmó que no ha renunciado a la selección de Chile, aunque aclaró que su regreso está en manos del técnico Reinaldo Rueda, y manifestó que no tiene nada que hablar con sus compañeros de la Roja pese al distanciamiento de los últimos meses.

"En ningún momento me marginé de la selección. Estoy dispuesto a estar, pero ahora no depende de mí sino del técnico", dijo Bravo a medios locales al llegar a Chile, donde pasará una parte de sus vacaciones.

El guardameta del Manchester City subrayó que solamente pidió ausentarse en dos partidos amistosos, los primeros de Rueda como seleccionador chileno, y aseguró que había acudido sin dudarlo a la convocatoria si hubiesen sido duelos de mayor calado.

La relación entre Bravo y la Roja se ha complicado desde que en octubre del año pasado Chile quedó fuera del Mundial de Rusia. El vestuario comenzó a fracturarse con las críticas de la esposa y la suegra de Bravo a Arturo Vidal, al que tildaron de borracho.

La situación se agravó en marzo pasado cuando Bravo pidió no ser citado en la primera nómina de Reinaldo Rueda para dos amistosos en Europa, molesto por la negativa de la federación a incorporar al cuerpo técnico a un preparador de porteros de su confianza.

Rueda y Bravo aún no han conversado, aunque el seleccionador ha dicho en varias oportunidades que es el arquero el que debe decidir si regresa a la selección. Sobre la relación con sus compañeros, Bravo consideró que no tiene nada que hablar con Arturo Vidal ni con nadie. "Creo que cada uno tiene las cosas claras. Vidal no es la selección de Chile, Bravo no es la selección de Chile. Creo que la selección son los veintitantos jugadores que la componen y el cuerpo técnico. No pasa por uno o dos jugadores", afirmó.

"No tengo que hablar absolutamente nada ni pedir perdón a nadie. Cada uno sabe los errores que cometió, sabe las cosas que pasaron y va por ahí, en vez de pedir explicaciones y disculpas", concluyó Bravo.