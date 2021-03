El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que “no están dadas las condiciones epidemiológicas para permitir vuelos” desde el país cuya selección será rival de la de Reinaldo Rueda en la próxima fecha de la eliminatoria mundialista. La Conmebol y la FIFA se volverán a reunir este sábado para buscar soluciones.

El partido entre las selecciones de Colombia y Brasil por la quinta fecha de la eliminatoria mundialista camino a Catar 2022 se encuentra cada vez más en duda. La pandemia sigue complicando, entre otras cosas, el calendario del fútbol mundial.

(Ernesto Lucena: “Hacer la Copa América sin público no tiene sentido”)

Desde Inglaterra y Alemania no prestarían a los futbolistas a las diferentes selecciones porque al volver tendrían que guardar al menos diez días de cuarentena.

Y este viernes en diálogo con Blu Radio el ministro de Salud, Fernando Ruiz, manifestó: “Hemos sido exitosos en la contención de la cepa brasileña y no tendría presentación autorizar la entrada de un vuelo desde Brasil a Colombia”.

“Hoy no están dadas las condiciones epidemiológicas para permitir ningún tipo de vuelo (desde Brasil)”, agregó el jefe de cartera, lo que pone grandes dudas en cuanto a la realización del partido en Barranquilla.

Ruiz destacó que “es una decisión del Ministerio del Deporte” y argumentó que lo importante son las condiciones de salud del país. “Hoy sería muy difícil de cualquier vuelo desde Brasil (a Colombia). No tendría cómo justificar la apertura de un vuelo charter (…) No tendría presentación (autorizar un vuelo desde Brasil a Colombia). La epidemiologia no da para eso”, concluyó.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la FIFA se reunieron este viernes para decidir si aplazar las próximas fechas de la eliminatoria o si se pueden disputar en otro continente. Por ahora no se ha tomado una decisión y este sábado habrá otra conversación entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el Consejo de la Conmebol.

“La FIFA se comprometió a seguir buscando una solución al impasse surgido”, comunicó el ente que rige el balompié en Suramérica.