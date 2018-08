Colombia jugará un amistoso ante Estados Unidos el 11 de octubre, en Tampa

Aunque la selección colombiana de fútbol está sin técnico, porque el contrato con el argentino José Pékerman se venció el pasado 31 de julio, ya se confirmó uno amistoso más que servirá como preparación para la Copa América de Brasil 2019. El equipo tricolor enfrentará el 11 de octubre en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida, al seleccionado de Estados Unidos.

(Puede leer: La selección colombiana amaneció sin DT).

Este partido será en la Fecha FIFA de octubre, sin embargo, en septiembre también habrá amistosos y los rivales de Colombia serán Argentina (11 de septiembre en el Metlife Stadium de NJ) y Venezuela (7 de septiembre en el Hard Rock Stadium de Miami).

La selección estadounidense tampoco ha confirmado su nuevo técnico y uno de los opcionados para ocupar el cargo es el colombiano Juan Carlos Osorio, quien tiene hijos nacidos en ese país y ya tuvo una experiencia dirigiendo en la MLS. Claro que según conoció este diario, Osorio también estaría en los planes de algún dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Our Kickoff Series is headed to Tampa!



Join us at @RJStadium on Oct. 11 as we host another top-20 foe, Colombia.