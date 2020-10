Colombia visita a Chile con todas las precauciones

El equipo dirigido por Carlos Queiroz juega con el conjunto que comanda Reinaldo Rueda, en el estadio Nacional de Santiago. Una prueba de fuego para dos estrategas que apelan mucho a la parte motivacional.

Reinaldo Rueda habla de aplicación y rebeldía. Carlos Queiroz de inspiración y disciplina. Y los dos entrenadores, el colombiano que dirige Chile y el portugués que está al mando de Colombia, procuran establecer una relación lógica para explicar la dualidad que, curiosamente, los dos quieren en el partido de hoy por la segunda jornada de la eliminatoria rumbo a Catar 2022.

Y Rueda, que dejó atrás lo sucedido con Uruguay en Montevideo y lo que pasó con un VAR selectivo y no imparcial (no le sancionaron un penalti a favor), siguió con su filosofía de que todo en la vida es útil y que de todo se aprende un poco. Queiroz, por su parte, con su voz mansa, enfatizó que tiene analizada a la selección chilena, pero que se sigue preocupando más por lo propio. Y en medio de respuestas que a veces resultan lugares comunes intencionales arroja una que otra frase interesante frente al estereotipo de que “equipo que gana no se toca” y con un sentido del humor álgido, bastante agudo.

“Eso es una actitud conservadora. Y creo que uno sí debe modificar cosas para no hacerse previsible. Cuanto más se gana, más se cambia”. Palabras que quizá tienen el fin de desorientar a un entrenador rival que conoce mucho de las virtudes de Colombia y también sus debilidades, y que a lo largo de su carrera se ha caracterizado por tener una premisa clara: el fútbol no se enseña diciendo, sino haciendo.

Rueda se toma el tiempo para hablar de hombres en específico, como Arturo Vidal, al que considera la mezcla perfecta de vehemencia y corazón. Y respeto, sobre todo por las decisiones que se toman en el interior del grupo. Queiroz, en cambio, parte de la unidad, del conjunto, y por eso se refiere a “todos los futbolistas” cuando quiere hacer énfasis en quiénes están listos para integrar el 11 titular de este martes en el estadio Nacional de Chile (7:30 p.m., por el Gol Caracol).

Y entonces, como es habitual antes de, aparecen los recuerdos, y el encuentro por los cuartos de final de la Copa América del año pasado en el que Rueda fue superior a Queiroz y en el que Chile pasó a semifinales luego de vencer a Colombia en los penaltis (5-4) luego del empate sin goles. Pero también los dos partidos más recientes por eliminatoria en territorio austral: el 1-1 del 12 de noviembre de 2015 y el 3-1 a favor del visitante el 11 de septiembre de 2012.

Y es claro que Chile no le gana a Colombia de local hace dos clasificatorias a una Copa del Mundo, y que el 10 de septiembre de 2008 lo hizo con goleada a bordo (4-0), que cuatro años antes, en el camino a Alemania 2006, el resumen fue una igualdad sin goles.

Y que en 2000 Jairo El Tigre Castillo -otro Tigre- le dio la victoria al conjunto tricolor con un gol de chilena en Chile. Si se trata de números, colombianos y chilenos han jugado en 40 oportunidades con 15 victorias para el equipo que hoy en día dirige Rueda y 10 para el de Queiroz, con 10 empates. En cuanto a los goles, Chile ha marcado 70 y Colombia 53, sin dejar de lado que por eliminatorias se han enfrentado en 14 ocasiones.

Alineaciones, casi aseguradas

Arranquemos por Colombia y Carlos Queiroz. Aunque dijo que la idea de cambiar es despistar al otro y tener nuevas alternativas, lo más probable es que la tricolor repita la alineación que tuvo frente a Venezuela, en Barranquilla, con la única novedad de Stefan Medina, que arrancará como titular por la ausencia de Santiago Arias.

Esto quiere decir que Camilo Vargas estará en el arco; Yerry Mina, Dávinson Sánchez y Johan Mojica en la zaga; más adelante Wílmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado y Jéfferson Lerma, y en el ataque James Rodríguez, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata. Se dijo que Cuadrado podría pasar a ser lateral, pero Queiroz no quiere perder la vocación ofensiva y tampoco la presión defensiva, algo que hace muy bien Medina.

Por el otro lado, el de Chile, la gran novedad es la inclusión de Mauricio Isla por Nicolás Díaz (se recuperó del coronavirus), mientras que César Pinares estaría desde el comienzo por José Fuenzalida (contra Uruguay fue al revés). Vidal y Alexis Sánchez comandarán a la roja suramericana. Con toda entereza y con detalles motivacionales muy similares (ambos estrategas saben que un seleccionador debe incentivar más que entrenar), chilenos y colombianos juegan hoy el clásico de la segunda fecha con la intención de romper el método del otro.

Camilo Amaya -@CamiloGAmaya