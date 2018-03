Colombia y Australia igualaron sin goles en Londres

Redacción deportes

Una gira con más certezas que dudas en el empate sin goles entre Colombia y Australia. Un encuentro en el que Miguel Ángel Borja tuvo seis opciones claras: dos palos, un penal, un gol anulado por fuera de lugar y dos mano a mano que erró. Luchó y aunque no festejó su tanto, fue la figura del partido. Wilmar Barrios se puso el overol, Carlos Bacca retrocedió y ayudó en la generación de juego y Johan Mojica jugó con personalidad, los puntos altos del equipo de José Pékerman que tuvo un gran segundo tiempo.

Partido peleado, disputado en la mitad del campo. Los australianos apelaron a la lucha, que en muchas ocasiones confundieron con el juego fuerte: pasaba el balón y no el jugador, era la idea. Así el encuentro se hizo cortado. Colombia en muy pocas ocasiones halló la forma de pasar la zona defensiva de los oceánicos. No le encontró la vuelta a la propuesta de los rivales. Hubo minutos en los que intentaron con pases cortos, pero siempre apareció James Rodríguez solo, sin apoyo de los laterales y terminó levantando balones en busca de que uno milagrosamente dejara a Falcao o a Bacca frente a frente contra el arquero Brad Jones.

Fue un primer tiempo de mucha confusión táctica para el combinado tricolor. Pékerman comenzó con un módulo 3-2-1, como lo hizo contra Francia, con James y Bacca por detrás de Falcao. Pero por las características de los jugadores que tenía pasó por 3-2-2, con James y Mateus Uribe detrás de Falcao y Bacca o un 3-1-2 con James en solitario y sin apoyo para crear. En los minutos finales Johan Mojica fue uno de los más insistentes por zona izquierda, por ahí generó una opción en la que a James Rodríguez le llegó el balón por sorpresa y no logró aprovechar. Previamente, lo había tenido Mateus Uribe con un cabezazo que salió cerca a la portería. Australia, por su parte, solo se acercó en una oportunidad: un descuido de Cristian Zapata, el delantero Tomi Juric se volteó, remató cruzado y el disparo cerca al palo izquierdo de la portería defendida por David Ospina.

En el inicio de la segunda parte, Pékerman realizó dos cambios: Jefferson Lerma y Miguel Ángel Borja. Entraron por Abel Aguilar y Radamel Falcao, respectivamente. Fueron 45 minutos en los que el seleccionado nacional mostró una mejor cara. Los jugadores empezaron a manejar el balón. Mojica se hizo importante por zona izquierda, al igual que Bacca. El seleccionador reorganizó el módulo táctico: 2-3-1. Volvió a sus origenes, a esa fórmula que le dio muchas alegrías en Brasil y en las eliminatorias. Borja fue un hombre importante en el frente de ataque. Tuvo cuatro ocasiones: la primera, una chalaca que se fue por arriba; la segunda, un cabezazo al piso que se fue cerca al palo; la tercera, otro cabezazo que se estrelló en el palo y la última un penal que tapó Jones.

El delantero del Palmeiras hizo todo bien, pero no contó con la fortuna de celebrar en Londres. El balón simplemente no le entró. Sin embargo, demostró el buen momento en que anda. Se movió por todo el frente y fue un constante peligro para los defensores australianos. A pesar de que el gol no llegó, el seleccionado nacional dejó una buena imagen. Pékerman terminó jugando con Chará, Giovanny Moreno e Izquierdo y Colombia fue insistente, fue un equipo peligroso ante una Australia, que en el segundo tiempo se olvidó del balón y no generó peligro en contra de la portería de Ospina.

Selección de Colombia:

David Ospina; Santiago Arias, Cristian Zapata, Oscar Murillo, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Abel Aguilar, Mateus Uribe, James Rodríguez; Carlos Bacca y Radamel Falcao.

Selección de Australia:

Brad Jones; Milos Degenek, Mark Milligan, Matthew Leckie, Tomi Juric, Andrew Nabbout, Mile Jedinak, Aziz Behich, Josshua Risdon, Massimo Luongo, Tom Rogic