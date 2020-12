Si nada extraordinario ocurre Reinaldo Rueda será el DT de la selección de mayores. Sea quien sea el elegido encontrará un panorama tan complicado que más que sensatez tendrá que cargarse de valentía a la hora de aceptar el cargo.

La tabla de posiciones indica que Colombia es séptima con cuatro puntos, dos menos que Uruguay, que tiene por ahora el cupo a repechaje. Es cierto que apenas van cuatro jornadas pero la diferencia de gol de menos cinco y el calendario no ayudan al optimismo. En marzo Colombia recibirá a Brasil y visitará a Paraguay. En junio visitará a Perú y recibirá a Argentina. Es decir que los dos próximos partidos como local, que es donde se supone que hay que sumar de a tres, son contra los dos rivales más bravos.

El nuevo entrenador no tendrá fechas FIFA previas a la eliminatoria. A muchos de los jugadores del plantel apenas los conocerá tres días antes de su primer partido. Su idea de juego no se verá en la cancha. Tendrá que ser más psicólogo que entrenador.

Hay un grupo de jugadores consolidado tras el cambio generacional que lideró Pekerman para Rusia 2018. Tipos como Mina, Davinson, Mojica, Fabra, Barrios, Matheus Uribe, Lerma, Luis Díaz, Duván Zapata, (a pesar de estar cerca a los treinta) o Muriel tienen tanto presente como futuro. Pero el nuevo entrenador tendrá que evaluar primero si James debe seguir siendo el referente del equipo en tiempos en que el único futbolista que juega en un equipo de élite a nivel mundial es Cuadrado, que incluso ha sido capitán en la Juventus (hay que tener vocación de líder para ser capitán de la Juve), y fue el único que tuvo la decencia de despedirse y agradecer públicamente al entrenador saliente Carlos Queiroz. La segunda gran decisión que tendrá que tomar el DT es supeditar la presencia de los estelares a su momento en Europa, sin importar su nombre.

El nuevo DT encontrará en su peor momento a la dirigencia. La cúpula está inmersa en el lío de la reventa de boletería para la eliminatoria del mundial de 2014, problema al que solo ellos y algún sector de la prensa insisten en quitarle importancia, pero que les puede costar la salida de su lugar. En lo deportivo, se niegan a asumir las consecuencias de la nunca entendida salida de Pekermena y la traída de Queiroz, de quien insisten en reducir la crisis de resultados a los dos últimos juegos cuando la verdad es que a lo largo de dos años nunca entendimos lo que quería y los jugadores en la cancha, claramente menos. También pecan los directivos en sus decisiones con las selecciones menores en los últimos años que han dejado como consecuencia un par de generaciones perdidas, además los jóvenes que brillan en Europa no son tenidos en cuenta por los seleccionadores. Es claro que no hay coherencia entre lo que sucede en las selecciones menores y la de mayores. En eso, hay que decirlo, Queiroz avanzó algo pero los resultados todavía no se ven. El aporte del fútbol aficionado es nulo y el profesional atraviesa su peor crisis de la historia gracias a las malas decisiones de sus dirigentes. Esperar que la liga colombiana le aporte al nuevo DT posibilidades de jugadores para convocar es irracional. El nivel del torneo local no da para evaluar en su verdadera dimensión a los mejores jugadores. Lindo panorama.