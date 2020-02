Con Fariñez como figura, Millonarios logró clasificar en la Copa Sudamericana

* Redacción Deportes

El arquero venezolano atajó un penalti en el minuto 64 que fue vital para que los embajadores no perdieran la confianza. Con un global de 2-1, los azules lograron dejar en el camino a Always Ready.

Millonarios llegaba con una ventaja de 2-0 que consiguió en El Campín por medio de David Macallister Silva, ausente en el partido de vuelta por lesión, y de Hansel Zapata. Una ventaja que parecía corta, pero que el equipo de Bogotá logró manejar en La Paz.

En el historial Millonarios tenía un saldo en contra en Bolivia. En 1989 disputó la serie de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Bolívar. En aquel entonces, los embajadores perdieron 1-0 en La Paz. En 1999, en la Copa Merconorte, enfrentaron a The Strongest. En la visita los azules ganaron 2-0. Finalmente, en la Copa Libertadores 2013, enfrentaron a San José de Oruro en la fase de grupos. El partido terminó 2-0 a favor de los locales.

Millonarios salía a la cancha sin una de sus principales figuras. David Macallister Silva sufrió una lesión en una de las sesiones de entrenamiento que el equipo realizó en Santa Cruz. Godoy iría en su lugar, pues en la victoria contra Boyacá Chicó mostró virtudes para la creación de ideas en la parte ofensiva.

Pocas llegadas se dieron en el primer tiempo. Always Ready insistió por el juego aéreo. Millonarios no ganó ningún duelo por arriba y eso fue un tema que preocupó a Gamero. Un disparo cruzado de Hansel Zapata al minuto 13; una atajada que exigió a Fariñez al minuto 20; un desborde de Zapata que termina en un pase que recibe Ayron y que remata con pierna izquierda para ser detenido por un defensa y evitar el gol al minuto 32 y un contragolpe que terminó con un remate de cabeza que logró atajar el venezolano por su ubicación más que por sus reflejos fueron las jugadas destacadas de los primeros 45’.

Millonarios aprovechaba cada falta para ganar unos minutos y lograr tomar el aire que suele hacer falta en las canchas de La Paz. Always Ready cayó muchas veces en ese juego y eso afectó el buen desarrollo del partido.

Los locales sabían que el tiempo jugaría en su contra y por eso en la segunda parte debían salir a ahogar a Millonarios y aprovechar el factor de la altura. Los azules se echaron atrás muy pronto y las llegadas de peligro eran cada vez más constantes. Fariñez empezó a convertirse en la figura del partido por sus atajadas y la seguridad que brindaba en cada balón que anticipaba.

En el minuto 63, el juez del partido señaló el punto penal tras una mano de Omar Bertel. El lateral izquierdo fue expulsado por ser una ocasión manifiesta de gol. Ayron del Valle fue el sacrificado para que Felipe Román ingresara a cubrir esa zona del campo. El arquero de Millonarios reafirmó ser la figura tras atajar abajo el cobro de Javier Sanguinetti.

Millonarios tuvo poco fútbol. Los jugadores recurrieron a quemar tiempo en cada falta y en cada cobro. Durante el segundo tiempo los visitantes se encargaron de frenar el ritmo del partido. Always Ready insistía desde todos los frentes. Faltas al borde del área, centros y remates de larga distancia fueron los caminos que buscaron los locales para descontar en el marcador. Sin embargo, la defensa y Fariñez se mostraron sólidos ante un partido en el que solamente tuvieron el 30 % de la posesión.

Al minuto 90, Nelson Cabrera logró romper la ausencia de gol tras un remate de cabeza que no fue referenciado por Paz. Al final Millonarios logró traerse la clasificación tras quedar en el global 2-1. Ese paso a la segunda ronda representó una ganancia de 375 mil dólares para el cuadro capitalino.

Por el partido de hoy y por el compromiso de Deportivo Cali el 25 de febrero, embajadores y azucareros no se enfrentarán este fin de semana por la fecha seis del fútbol colombiano. Los dirigidos por Alberto Gamero se prepararán entonces para el clásico frente a Independiente Santa Fe el próximo 1 de marzo.

Ficha técnica:

Always Ready: 1. C. Lampe; 12. J. Torrico, 5. M. Barrera, 26. N. Cabrera, 7. C. Árabe; 6. V. Melgar, 22. F. Saucedo, 4. M. Enoumba, 11. J. Sanguinetti; 19. R. Silva, 16. M. Ovejero.

Millonarios: 1. W. Fariñez; 2. O. Bertel, 5. J. Vargas, 4. B. Paz, 13. E. Perlaza; 22. J. Duque, 21. C. Pereira, 18. D. Godoy; 7. H. Zapata, 17. A. del Valle, 27. J. Ortíz.

Goles:

Always Ready: Nelson Cabrera.