Jugadores como Toni Kroos y técnicos como Guardiola se han manifestado sobre la creación de la Superliga Europea. Reacciones.

Semana larga la que se viene para el fútbol europeo. El debate apenas empieza y los ánimos están a tope debido a la creación de la Superliga Europea, propuesta realizada por 12 grandes equipos del viejo continente para competir en un torneo paralelo a la Champions League.

Referentes del fútbol europeo como Toni Kroos, jugador del Real Madrid, o Pep Guardiola, técnico del Manchester City, hablaron sobre la creación de la Superliga Europea. La UEFA y algunas federaciones de europeas también se han manifestado en contra de la propuesta.

Por ejemplo, Pep Guardiola, que tiene al Manchester City como líder de la Premier League y como uno de los semifinalistas de la Champions, dijo en enero que: “No podemos perder el significado que tienen las ligas locales. Hay que potenciarlas, hacerlas más fuertes. Mejorar la Premier. Que sea una Super Premier. Lo mismo que el Championship, la League One... Tenemos que ir a la calidad y no a la cantidad. Quizás menos equipos en cada competición. No puedes matar a las categorías menores de las ligas”.

También hace un tiempo habló Jurgen Klopp, técnico del Liverpool: “Espero que la Superliga nunca suceda. Para mí, la Superliga es la Champions, en la que no juegas siempre contra los mismos equipos. ¿Por qué crearíamos un sistema en el que Liverpool se enfrente a Real Madrid durante diez años seguidos? ¿Quién quiere eso?”.

En noviembre del año pasado también habló Toni Kroos, jugador del Real Madrid: “Deportivamente sería interesante porque solo habría partidos de alto nivel. Pero la brecha entre los clubes grandes y pequeños se ampliará aún más. No siempre todo tiene que ser más, más rápido, más y más dinero. Estas competiciones tratan de absorberlo todo económicamente, también exprimir a los jugadores físicamente. Pero soy un gran fan de dejar las cosas así cuando van bien. Las Ligas ya son top junto con la Champions League, el Mundial”.

Ander Herrera, referente del Paris Saint-Germain, también manifestó en sus redes sociales que: “Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de los aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Si esta Superliga europea avanza, se acabaron esos sueños, se acabaron las ilusiones de los aficionados de los equipos que no son gigantes de poder ganarse en el campo el competir en las mejores competiciones. Amo el fútbol y no puedo quedarme callado ante esto, creo en una Champions League mejorada, pero no en que los ricos roben lo que el pueblo creó, que no es otra cosa que el deporte más bonito del planeta”.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, dijo que “Los clubes de la Superliga serán expulsados de las competiciones europeas lo antes posible. Y sus jugadores no podrán disputar competiciones internacionales con sus selecciones. No dejaremos que pase este escupitajo en la cara”.

Federación Alemana de Fútbol (DFB):

“La Federación Alemana de Fútbol se posiciona claramente contra el concepto de una Superliga europea. En el fútbol, el rendimiento deportivo está en el corazón de todo. Es eso lo que determina el ascenso y el descenso, así como la clasificación para las competiciones respectivas. Los intereses económicos de algunos clubes no deben prevalecer sobre la solidaridad que se practica en el fútbol. Cada club deberá decidir si quiere continuar formando parte del fútbol solidario en su conjunto o si quiere continuar únicamente sus propios intereses egoístas, fuera de la UEFA y de las federaciones nacionales de fútbol. La DFB apoya por lo tanto claramente la firme declaración conjunta de la UEFA con las ligas y las federaciones nacionales de Inglaterra, Italia y España”.

Hans-Joachim Watze, patrón del Borussia Dortmund:

Bayern de Múnich y Borussia Dortmund están “claramente” en contra del proyecto de Superliga europea. “Los dos clubes alemanes representados en el Consejo de Administración de la ECA (Asociación Europea de Clubes), el FC Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, presentaron puntos de vista 100% idénticos en todas las conversaciones”.

Karl-Erik Nilsson, presidente de la Federación Sueca de Fútbol y vicepresidente de la UEFA (a la web Fotballskanalen):

“Se trata de una iniciativa deplorable, en la cual ellos mismos hablan de solidaridad, pero la única solidaridad es probablemente la que tienen para ellos mismos, para ese grupo de doce clubes (...) Estoy muy triste y muy decepcionado con que los valores, las líneas directrices y los reglamentos que tenemos en el fútbol sean rechazados de esta manera (...) Es una amenaza que golpea toda la pirámide del fútbol y que golpea toda nuestra actividad. ¿Cuáles serán las consecuencias para las competiciones europeas de clubes sin esos doce y cómo les afectará?”.

Razvan Burleanu, presidente de la Federación Rumana de Fútbol:

“Los clubes que opten por esta competición tienen intereses exclusivamente financieros y no están para nada interesados en la pasión de los hinchas, en las inversiones en sus propios centros de formación. Hay que subrayar que la mayor parte de los clubes miembros de este grupo tienen capitales estadounidenses. Por ello, no creo que una competición así pueda tener éxito a medio o largo plazo, teniendo en cuenta la posición firme de la UEFA y de la FIFA, así como de las tres grandes federaciones (Inglaterra, Italia, España) que dicen que todo club que participe en esta competición será excluido también de las competiciones europeas y nacionales”.

La Liga Rusa de Fútbol (RPL):

“La RPL es solidaria con la posición de la UEFA y de las ligas europeas (...) Esta idea va contra los valores de base del fútbol, no tiene en cuenta los intereses de la mayoría abrumadora de los clubes y provoca un cisma en la comunidad europea del fútbol”.

Jakob Jensen, presidente de la Federación Danesa de Fútbol:

“Es una mala idea por varias razones. Entre otras porque el fútbol es un sueño. No sirve de nada crear una liga cerrada en la que el único objetivo de los clubes es ganar dinero”.

Greg Dyke, expresidente de la Federación Inglesa de Fútbol (a la BBC):

“Creo que no se producirá. Creo que es un juego que se está desarrollando (entre los clubes ricos y las organizaciones), pero no creo que sea bueno para el fútbol (...) Creo que es un grave error. Pienso que la oposición a este proyecto, que viene de todas partes porque no he escuchado ni a una persona que sea favorable, lo va a parar”.

Giovanni Carnevali, administrador delegado del club italiano Sassuolo (a la radio Rai Uno):

“Los equipos que se adhieren a este proyecto tienen una gran responsabilidad, pueden matar nuestro campeonato nacional. Esta tarde hay una reunión de la Liga y espero que los principales afectados nos expliquen lo que entienden por Superliga. Pero lo que hemos escuchado hasta ahora no nos gusta. Hay cosas desagradables que se están produciendo y se están riendo probablemente de nosotros. Hoy el fútbol es difícil, los grandes clubes han perdido mucho y el sistema debe ser revisado. Pero en el deporte tiene que haber meritocracia”.

Fundación de los Hinchas del Chelsea:

“Dicen esperar lo inesperado, pero la Fundación de Hinchas del Chelsea (CST), sus miembros y los aficionados de fútbol de todo el mundo han sufrido la traición definitiva (...) Esta es una decisión motivada por la codicia para llenar los bolsillos de los dirigentes y se ha tomado sin consideración hacia los hinchas leales, a nuestra historia, nuestro futuro o el futuro del fútbol en este país”.

Fundación de los Hinchas del Arsenal:

“Este proyecto representa la muerte de todo lo que el fútbol debería ser (...) La AST hará todo lo que pueda para oponerse a ello”.