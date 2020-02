Contra todo pronóstico, James entró en la convocatoria del Real Madrid

Redacción deportes

El colombiano James Rodríguez es la gran novedad de la convocatoria de Zinedine Zidane para el encuentro del Real Madrid ante el Levante en la vigésimo quinta jornada de LaLiga Santander, competición en la que no juega en más de cuatro meses, desde el 19 de octubre.



La debacle de Son Moix, una derrota ante el Mallorca que marcó un punto de inflexión en la temporada del Real Madrid en la que James fue titular y disputó todo el partido, fue la última aparición en la competición doméstica española del centrocampista colombiano.



Desde entonces molestias físicas, un problema muscular o las decisiones técnicas de Zidane han provocado más de cuatro meses de ausencia de James en Liga. El técnico francés apostó por él en una competición como la Copa del Rey, titular en todas las rondas hasta que el Real Madrid fue eliminado por la Real Sociedad.



En ese encuentro James fue sustituido al descanso el pasado 6 de febrero por un golpe en la cadera y desde entonces no había vuelto a contar pese a estar recuperado para la última jornada liguera, el encuentro frente al Celta de Vigo.



James no está teniendo continuidad en su regreso al Real Madrid. Ha disputado un total de trece encuentros en lo que va de temporada, siete de ellos en Liga y solamente cuatro de titular. Aportó un gol en la goleada al Granada, saliendo del banquillo y pese a recibir los ocho últimos del encuentro. Es su último tanto del curso.



Su trabajo en los entrenamientos ha provocado que Zidane apueste por James para la visita al Levante, donde el colombiano espera poder volver a contar con minutos en un momento clave de la temporada donde la competencia en el Real Madrid ha aumentado tras la recuperación de Eden Hazard.