"Contra Venezuela saldremos con los jugadores que estuvieron en Rusia": Arturo Reyes

Lateral izquierdo: Entre Deiver y Borja creo que son de características parecidas. Borja hizo un gran torneo en México terminó entre la selección ideal del fútbol de ese país. Si alguno de los dos juega contra Venezuela, el otro lo hará contra Argentina.

Convocatoria: Muchas personas me preguntaron cómo habíamos hecho esta convocatoria, los jugadores que estuvieron en el Mundial y no están aquí es por múltiples razones, ¿Qué buscamos? traer un columna vertebral y junto a ellos una base de jugadores en su mayoría tuvieran ese roce de haber estado en una selección nacional de menores y a la hora de hacer la nómina, si usted ve hay dos defensores, dos laterales por izquierda, por derecha, extremos, cuatro atacantes y dos volantes creativos. Me parece que es una nómina equilibrada y queríaos que esos jugadores con proceso de selección tuvieran la posibilidad de coger experiencia y también para que la persona que llegue pueda tomar información.

¿Qué Colombia espera? Venezuela es una gran selección, está evolucionando año tras año. Viene trabajando bien en divisiones menores, viene de ser subcampeona del mundo, el profesor Dudamel ha hecho un gran trabajo, esta selección terminó la eliminatoria de manera excelente. Nosotros vamos a tratar de que encontremos sinergias dentro del campo de juego, que los jugadores se sientan tranquilos, con deseo, que puedan realizar un buen partido. Sabemos que tenemos jugadores con mucha capacidad, pero al frente tenemos a un rival que puede combinar el juego aéreo con el buen manejo del balón.

Cuál es el módelo de juego: Es difícil cambiar lo que se viene haciendo, para nadie es un secreto que los jugadores colombianos están bien posicionados a nivel mundial. El fútbol colombiano se caracteriza por la capacidad técnica de los jugadores y por la buena elaboración de juego así que vamos a intentar que esta sea una selección que elabore un juego ofensivo y que también sea equilibrado.

¿Le dará minutos a las caras nuevas? Me parece que el partido más importante es Venezuela, esta tarde tenemos la última práctica. Ahí definiremos qué equipo saldrá, pero en su mayor posibilidad saldremos con los jugadores que estuvieron en el Mundial.

Habló con el cuerpo técnico saliente: No, no hemos tenido conversaciones con el profesor José Néstor Pékerman. Simplemente, nos dedicamos a trabajar sobre qué ibamos a hacer en estos días, qué era lo recomendable en cuanto a metodología de entrenamiento, que es lo más normal cuando uno trabaja con un equipo de fútbol o con una selección. Así que nos concentramos en la convocatoria, en los jugadores que podía venir.