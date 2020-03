Copa Libertadores: América recuperó los puntos perdidos en casa y derrotó 2-1 a la U. Católica

Redacción deportes

América quiere recuperar el poderío que años atrás mostró en Copa Libertadores. Sabe que recuperar la memoria en un torneo en el que no participaba desde hace más de 11 años no es tarea fácil. En el primer partido se evidenció ese olvido y no supo respetar su casa ante Gremio, un club que, en teoría, es mucho más fuerte que el rojo de Cali.

La derrota en casa por 2-0 los obligó a salir en búsqueda de los tres puntos en Chile contra la Universidad Católica. Alexandre Guimaraes, director técnico de América, le apostó a un equipo con buen volumen de juego ofensivo. Un 4-3-3 que le daría protagonismo a Yesus Cabrera, Carlos Sierra, Matías Pisano, Duván Vergara y Michael Rangel sería clave para la presión alta y las transiciones de defensa-ataque del equipo.

La presencia en campo contrario dio resultado en el minuto 22. La recuperación del balón cerca al arco de Católica dio la posibilidad de un remate de larga distancia que fue atajado por el portero Mati Dituro. Sin embargo, el arquero dio un rebote que fue aprovechado para Duván Vergara, quien anotó de cabeza y abrió el marcador en el estadio San Carlos de Apoquindo.

Rápidamente los locales salieron a empatar el partido. Todos saben que ceder puntos de local es un pecado que puede salir caro en la Copa Libertadores. América aprovechó cada falta e interrupción para hacer tiempo y así evitar mayores desgastes en la segunda mitad. Católica presionó y aumentó la intensidad del partido. Antes de finalizar la primera parte, exactamente en el 46', Marcelino Nuñez, juvenil de 20 años, cobró un tiro libre al borde del área que fue imposible de atajar para Eder Chaux, guardameta de América. El partido se fue al descanso en empate.

En la segunda mitad América volvió a proponer. En el 53', en una gran jugada colectiva entre Duván Vergara, Michael Rangel y Matías Pisano se tejió el segundo gol del partido y el primero en el torneo continental para el volante argentino. Una definición al ángulo decoró la técnica con que los tres jugadores ofensivos se juntaron.

Felipe Jaramillo ingresó minutos después por Yesus Cabrera. Guimaraes sabía que era momento de manejar el marcador, y darle paso a un volante de marca ayudó para que el equipo se hiciera más compacto desde la mitad de la cancha. A Católica le costó mejorar su juego colectivo. Las llegadas de riesgo carecieron en el transcurso del segundo tiempo y los visitantes se encargaron de disminuir el ritmo del partido.

Con esta victoria América logró sus primeros tres puntos en el grupo E y queda con los mismos puntos de Gremio e Internacional de Portoalegre. El próximo partido de los diablos rojos será contra Inter en Brasil.