Desde las 7:30 p.m. (Fox Sports)

Júnior tiene una cita con la historia en la Copa Libertadores

Andrés Osorio Guillot

“Hay lugares donde la energía va de la tribuna a la cancha. Y hay lugares donde la energía va de la cancha a la tribuna y esta última la devuelve con alegría, entusiasmo y grita. Acá es así. No es ni malo, ni bueno. Es así. El otro día cuando el equipo en el segundo tiempo vio que se venía encima el adversario y empezó a carburar algunas llegadas que entusiasmaron a la gente, empezaron a decirles a los jugadores: ‘eso es lo que queremos’. Estamos con ustedes ahí. Necesitamos que estén con nosotros siempre. En los peores momentos es cuando más los necesitamos. Cuando un ser humano va bien en la vida no necesita nada. El viento lo tiene en su interior y a favor. Cuando el viento se viene en contra, hay un error o algo así, lo masacran y le dan hasta que lo liquidan. Abuchear a un jugador es una cosa que no me enoja, pero digo: no tienen ni idea de lo que están haciendo”.

Estas fueron las palabras de Julio Comesaña, director técnico de Júnior, en la rueda de prensa previa al partido que afrontará ante Flamengo en su debut por Copa Libertadores esta noche en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Desde Arturo Char, su presidente, pasando por Comesaña y los jugadores se entiende que la hinchada de Júnior ya no es la misma de hace unos años. Y no es la misma porque justamente el proyecto deportivo del equipo cambió para bien. Más que ambición, en el cuadro tiburón entendieron que el fútbol es rentable si se dan buenos resultados. A los rojiblancos ya no se les mira como un equipo tradicional que aportó al origen del fútbol colombiano y que tuvo en sus filas a referentes como Iván René Valenciano o Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.

A los barranquilleros ahora se les ve con el potencial de un equipo que puede ser campeón año a año, y que por su éxito y su jerarquía ya empieza a recibir más presión. Los equipos que logran alzar la copa del torneo local ya no solamente se habitúan a ganarla, sino que deben aprender a que su foco debe estar fuera de las fronteras. Y eso es lo que le sucede a Júnior. Ahora la hinchada y la historia reciente exige que las contrataciones sirvan para ganar un torneo internacional. Ese es el precio de la grandeza.

Desde hace varios años Júnior ha logrado romper con el mercado de pases en Colombia. Repatriar o fichar figuras como Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez o Miguel Ángel Borja habla del buen momento en términos financieros y de la capacidad que tiene en la administración del club para contar con jugadores de talla internacional. El año pasado la gran sorpresa la dieron con el chileno Matías Fernández, que si bien no tuvo el rendimiento esperado, fue uno de los jugadores que más dio de qué hablar en el primer semestre de 2019. Este año los reflectores apuntaron al regreso de Borja, que estuvo en Palmeiras y llegó para conformar una delantera de lujo con Teo.

Según Transfermarkt, el portal especializado en el estudio del mercado en el fútbol, el cuadro barranquillero empezó 2020 siendo la segunda nómina más cara de la liga colombiana con un total de 24,58 millones de euros (unos 96 mil millones de pesos). La más cara es la de Atlético Nacional con 24,63. Miguel Ángel Borja, que fue su mejor refuerzo, tiene un costo de cuatro millones de euros (16 mil millones de pesos). Al delantero le siguen jugadores como Didier Moreno (2,2 millones de euros), Gabriel Fuentes (2,0) Edwuin Cetré (1,5), Luis ‘Cariaco’ González, Sherman Cardenás y Larry Vásquez (1,3 cada uno), Teófilo Gutiérrez y Freddy Hinestroza con un precio de un millón de euros. Sin embargo, el día de ayer se presentó el listado de los 10 clubes más costosos de la Copa Libertadores. En ese escalafón, presentado por SofaScore Brasil, los tiburones se encuentran en la décima posición con un costo de 28,7 millones de euros. Flamengo, su primer rival, es el equipo más caro con un valor de 145,1 millones de euros.

Júnior, que fue campeón dos veces consecutivas (2018-II y 2019-I) y que actualmente ocupa la cuarta casilla de la tabla de la Liga Betplay, con 12 puntos en siete partidos jugados, se reforzó para este primer semestre de 2020 con ocho jugadores. Toda la plantilla, más allá de volver a salir campeón en Colombia, le apuesta a una buena participación en Copa Libertadores. Carmelo Valencia, Didier Moreno, Sherman Cardenás, Larry Vásquez, Didier Moreno, Cristián Higuita, Jeison Angulo, Fabián Viáfara y Miguel Ängel Borja son las incorporaciones del equipo tiburón que esperan dar lo mejor de sí en el torneo continental.

Luego de perder la final de la Copa Sudamericana en 2018 contra Atlético Paranaense, en Júnior entendieron que se podía jugar de tú a tú en los torneos internacionales. El respeto que va adquiriendo un equipo que año tras año aparece en las casillas de los campeonatos continentales va dando confianza y seguridad para creerse el cuento que por muchos años estuvo esquivo y que no es otro que la inferioridad con que muchos equipos colombianos se sienten a la hora de disputar un juego contra clubes de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay.

Comesaña y sus jugadores son conscientes que su deber es avanzar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. No les tocó un lugar privilegiado. Flamengo, actual campeón del torneo; Independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana; y el tradicional Barcelona de Ecuador son los rivales que tendrá Júnior y que deberá ver como iguales para no entrar perdiendo desde la mentalidad y así saber que el poderío de juego se centra en la capacidad que tiene cada jugador para hacer y no tanto soñar con la historia.