Tolima no pudo con Inter de Porto Alegre en la Copa Libertadores

Redacción deportes

En una entrevista para la revista France Football le preguntaron a Jorge Valdano que cuál era el mayor peligro que podía tener un equipo de fútbol. El argentino, casi sin pensarlo, respondió: “Que te enreden y termines haciendo lo que no sabes hacer”. Esa frase puede resumir lo que fue el partido entre Deportes Tolima e Inter de Porto Alegre por la ida de la fase tres de la Copa Libertadores y que terminó 0-0.

Tolima, acostumbrado a tener la pelota, no la tuvo (64,4% de posesión contra 35,6%) y dejó que fuera el club brasileño el que diera el manejo, o como se dice, el que impusiera el ritmo. Pero eso no quiere decir que Inter tuviera las mejores opciones, pues las que más o menos generaron peligro pertenecieron a un rival que, lastimosamente, no pudo aprovecharlas.

Los dirigidos por Hernán Torres fueron organizados, sí, pero les faltó más aceleración en el último cuarto de cancha, aprovechar la velocidad de Jaminton Campaz mientras Yeison Gordillo cumplía con su labor de cortar, de no dejar avanzar.

Le puede interesar: Jaminton Campaz, el pescador de goles

Y Tolima llegó al arco de Marcelo Lomba, pero no fue efectivo e Inter, muy tranquilo por estar sacando un punto en Ibagué, no tuvo afán, tampoco la obligación. Y Paolo Guerrero, el delantero peruano que intimida tanto, no se apresuró. Todo lo contrario, tocó hacia atrás, se ubicó mejor y se movió para mantener a los rivales adivinando.

Los brasileños, fieles a empatar por fuera y ganar en casa, cumplieron con la primera parte eso sí sin obtener la que hubiera sido su primera victoria en nuestro país (cuatro empates y dos derrotas).

Por su parte, Tolima mantuvo su arco en ceros una vez más (ya lleva cuatro encuentros de manera consecutiva), pero tampoco pudo marcar por lo que la primera estadística pasa a ser irrelevante. Al final Campaz fue el más insistente, el mejor, pero no contó con la suerte. Uno, el local, no pudo, y el otro, el visitante, no quiso ganar.

Cabe resaltar que en los últimos minutos los dos arqueros fueron figuras. Lomba con los pies ante la velocidad de Campaz y Montero con dos grandes atajadas, con la palma de la mano izquierda abierta, para detener una pelota que iba para el fondo de la red.

Ahora todo se definirá en Porto Alegre, el próximo miércoles, el día que conoceremos el otro integrante del grupo E en el que ya están Gremio, Universidad Católica y América de Cali.