Coutinho, ya en Múnich, espera cerrar este lunes su cesión al Bayern

Redacción Deportes y AFP

El brasileño Philippe Coutinho, aún futbolista del Barcelona, jugará esta temporada cedido en el Bayern Múnich, aunque el acuerdo aún no está cerrado y se espera que se firme este lunes.



Coutinho ya está en Alemania, donde ha pasado la revisión médica con el club bávaro.



Según ha podido saber EFE de fuentes del club azulgrana, el acuerdo aún no está ratificado, pero todo apunta a que este lunes, o a más tardar el martes, el brasileño ya podrá ser presentado como nuevo jugador del Bayern. El asunto está en estos momentos encallado en la redacción de los nuevos contratos.



Coutinho no participó en el partido del viernes contra el Athletic Club y vio el encuentro desde el graderío.



Después de haber aparecido como pieza de cambio para abaratar el posible fichaje de Neymar por el Barcelona, finalmente su salida será hacia Alemania para jugar en la Bundesliga.



El internacional brasileño tomó la mañana de este domingo un avión para viajar a Múnich, donde ya visitó las instalaciones del Bayern.



Las cifras que apuntan algunas fuentes son que el Barcelona recibirá 8,5 millones de euros por la cesión y que el Bayern se reserva una opción de compra al final de la temporada por 120 millones de euros.



Coutinho llegó al Barcelona en el mercado de invierno de hace dos temporadas, convirtiéndose en la contratación más cara del club, después de desembolsar el Barcelona 120 millones de euros para adquirir sus derechos del Liverpool, fichaje que además tenía 40 millones en forma de variables.



A pesar de tratarse de un jugador de nivel contrastado, su tránsito por el Barcelona no puede describirse más que como un fracaso, aunque sobre el grado de culpa muchos apuntan que tiene más de un propietario, ya que Coutinho ha jugado en un sistema al que le ha costado adaptarse y, además, muchas veces lo ha hecho fuera de su posición natural, que es la de interior.



El caso es que Coutinho va a dejar en los próximos días de ser historia del Barcelona y sobre él pesará que el fichaje más caro de la historia del club pasó sin pena ni gloria en la temporada y media que jugó como azulgrana tras llegar al club por un precio desorbitado y, sobre todo, señalado como el sustituto de Andrés Iniesta, una responsabilidad que le pesó. Además, es un jugador con un perfil diferente.



Deja el Barcelona tras haber jugado 76 partidos, en los que ha marcado 21 goles (13 en la Liga, 5 en la Copa y 3 en la Liga de Campeones).



A pesar de tratarse de un jugador reservado, llegó a explotar un día contra los que le silbaban en el Camp Nou, en el partido contra el Manchester United, al no celebrar un gol y taparse los oídos con los dedos en señal de protesta, lo que enojó aún más a sus críticos, a la vez que sumó apoyos de los que le aupaban.



Días después, justificó que el gesto lo había dirigido a la prensa. No obstante, a partir de ese abril de 2019 estaba cantado que Coutinho no seguiría en el Barça.



Con esta salida de Coutinho, el Barcelona se ha desprendido este verano de más de media docena de jugadores, algunos de ellos por finalización de contrato y otros con traspaso, como el caso de André Gomes (Everton, 25 millones de euros), Denis Suárez (Celta, 13 millones), Emerson (Betis, 6 millones), Jerper Cillessen (Valencia, 35 millones) y Malcon (Zenit San Petersburgo, 40 millones).



A ellos se suma también Paco Alcácer, por quien el Borussia Dortmund ejecutó el pasado noviembre una cláusula de compra por 21 millones de euros.



Los futbolistas que han partido por finalización de contrato son Murillo (Valencia), Boateng (Sassuolo) y Vermaelen (Vissel Kobe), mientras que Marc Cucurella ha sido cedido al Getafe.