Cristiano, Modric y Salah, finalistas del premio The Best a mejor jugador

Redacción Deportes y EFE

La FIFA dio a conocer los candidatos para recibir el premio al mejor jugador de la temporada. Por primera vez en la historia de este galardón no está Lionel Messi entre los opcionados.

El portugués Cristiano Ronaldo (Juventus), el croata Luka Modric (Real Madrid) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) lucharán por llevarse el premio 'The Best' de la FIFA a mejor futbolista del año.



Este lunes, se dieron a conocer los finalistas al premio en una gala celebrada en Londres y acompañada por la presencia de exfutbolistas como Peter Schmeichel, Sol Campbell, Nwankwo Kanu y Kelly Smith.



Para Modric, recientemente elegido mejor jugador del año para la UEFA, y Salah, finalista de la Champions, sería la primera vez que conquistasen el galardón, mientras que Cristiano ya sabe lo que es ganarlo en las dos últimas ocasiones.



"Salah ha tenido una buenísima temporada en el Liverpool, pero tuvo la mala suerte de lesionarse antes de la Copa del Mundo. Es un jugador fantástico, pero creo que no tiene muchas oportunidades de ganarlo (el premio)", apuntó Schmeichel.



"A veces la gente dice que Cristiano ganó la Liga de Campeones, pero se olvidan de que Modric también lo hizo y que, además, su actuación en el Mundial ha sido increíble liderando a su equipo", añadió.



El ganador del premio se desvelará el próximo 24 de septiembre en una ceremonia organizada en el teatro Royal London Festival Hall de la capital inglesa.

Los nominados al mejor entrenador

El exentrenador del Real Madrid Zinedine Zidane, el seleccionador francés Didier Deschamps y el preparador de Croacia Zlatko Dalic optarán a llevarse el premio 'The Best' de la FIFA a mejor entrenador del año.



Zidane, quien renunció al banquillo blanco este verano, podría repetir el galardón conseguido el año pasado, teniendo la tercera Champions League conseguida con el Real Madrid como máximo aval, mientras que Deschamps, campeón del mundo con Francia y Dalic, finalista con el combinado croata, podrían coronarse por primera vez.



"Ganar la Copa del mundo como entrenador y como capitán es algo increíble, pero que Zidane haya ganado la Champions otra vez también lo es", explicó Kasper Schmeichel.



Sol Campbell, exjugador del Arsenal, destacó de Deschamps que "tiene mucha experiencia" y que tiene mucho mérito que lo "siguió intentando tras la derrota en la Eurocopa".



Los nominados al mejor arquero

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois, el francés Hugo Lloris (Tottenham Hotspur) y Kasper Schmeichel (Leicester City) han sido elegidos este lunes como finalistas al premio 'The Best' de la FIFA a mejor portero.



Los tres porteros, que optan a suceder al italiano Gianluigi Buffon, destacaron por sus grandes actuaciones en el Mundial de Rusia, lo que les ha impulsado para ser los tres elegidos al premio.



"Tiene mucho mérito hacerlo bien en la Copa del Mundo porque es cada cuatro años y sabes que cuando estás ahí lo tienes que hacer todo bien", señaló Kasper Schmeichel, una de las leyendas invitadas al evento celebrado este sábado en Londres y además padre del arquero del Leicester.