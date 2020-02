Cuadrado marcó su primer gol de la temporada con Juventus

Redacción deportes

Este domingo, en el partido entre Juventus y Brescia, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado marcó su primer gol de la temporada. El antioqueño, que en esta oportunidad tuvo otras funciones en la cancha, aprovechó una gran habilitación para definir con sutileza en lo que fue el 2-0 final a favor de los campeones de Italia.

Juan Guillermo, que no anotaba por Serie A desde el 3 de noviembre de 2018 (lo hizo frente a Cagliari) demostró que no tiene problema para cumplir tareas ofensivas, que tiene el desequilibrio del último cuarto de cancha y que le sienta pisar el área por el centro, no por los costados como está habituado.

De hecho, Maurizio Sarri le dio esa responsabilidad ante la ausencia de Cristiano Ronaldo y el colombiano respondió. Buenas noticias también para Carlos Queiroz, quien puede tener en cuenta que Cuadrado no solo es bueno a la hora de defender sino que, fuera de la banda, cumple con creces.

Con este resultado, Juventus llegó a 57 puntos y, con un partido más que Inter, comanda la Serie A italiana. EL próximo desafío del conjunto de Turín será frente a Spal el fin de semana que viene.