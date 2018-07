¿Cuánto ganaría Barcelona con la salida de Yerry Mina?

Redacción deportes

Aunque todavía no se sabe cuál será el destino de Yerry Mina en la próxima temporada, lo que sí se conoce, o por lo menos se estipula, es el dinero que recogerá Barcelona con a venta del jugador colombiano. El club blaugrana, siempre pendiente del mercado, siempre atento a las oportunidades de comprar para vender luego más caro, podría embolsillarse cerca de 40 millones de euros por el jugador de 24 años, que marcó tres goles en el pasado Mundial de Rusia, si acepta la oferta de un poderoso club de Europa: Manchester United.

Lo que deslumbra y asombra es que el equipo catalán pagó 11 millones este año al Palmeiras por poder contar con Mina y que no lo utilizó a pesar de ser referente en Brasil y uno de los mejores centrales de Suramérica. Sin embargo, eso no bastó para Ernesto Valverde, quien le dio pocos minutos y no lo consideró nunca dentro de sus prioridades para arma una zaga sólida y firme.

Le puede interesar: La historia de vida de Yerry Mina

Es claro que la actuación de Yerry con la selección de Colombia incrementó su precio a tal punto que, pase lo que pase, sea cual sea el nuevo destino, Barcelona quedará con un saldo verde de 29 millones de euros, es decir, le ganó más del 120% del valor original del pase del nacido en Guachené. Así lo hizo saber este sábado el diario Sports, que en su portada reveló cuáles serán los futbolistas que partan del conjunto blaugrana y cuál es dinero que llegará al Camp Nou por la venta de los tres.

No se quede sin ver: Cauca, tierra de defensores

La astronómica oferta llega del Manchester United, equipo que ha puesto su radar en el colombiano, pues José Mourinho todavía quiere fichar dos jugadores más antes de que se cierre la ventana de pases. Eso sí, Everton y Olympique de Lyon no dejarán que los Diablos Rojos se queden con el futbolista de una manera tan fácil luego de que vienen pujando hace algunas semanas. Estar en la Champions League es la prioridad del Mina, pero también hacer parte de una liga tan competitiva como la Premier. Por ahora habrá que esperar.