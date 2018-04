Cuarta semifinal consecutiva de Champions para James Rodríguez

Redacción deportes

Cuando el árbitro William Collum señaló el centro del campo en el partido de vuelta de la Liga de Campeones entre el Bayern Múnich y Sevilla, todos los jugadores del equipo bávaro se abrazaron. Regresaban a una semifinal después de dos años, desde aquella eliminación frente al Atlético de Madrid en semifinales de 2016. Sin embargo, dentro del plantel un futbolista celebraba su cuarta clasificación consecutiva a esta fase: James Rodríguez.

En esta temporada nuevamente será protagonista, como lo fue hace tres años con el Real Madrid de Carlo Ancelotti, el que perdió esa serie frente a la Juventus. En esa semifinal, el mediocampista colombiano hizo parte de los dos encuentros y asistió a Cristiano Ronaldo en Turín para que el portugués marcara el 1-1 parcial frente a los ‘bianconeros’. Incluso, en ese partido de ida, James tuvo la oportunidad de ampliar el marcador, pero un cabezazo suyo se estrelló en el travesaño ahogando el grito de gol en la garganta de los aficionados merengues. Los españoles terminaron perdiendo 2-1. (Conozca los detalles del sorteo de semifinales de la Liga de Campeones)

En el partido de vuelta el cucuteño también jugó los 90 minutos, pero en ese compromiso no pudo hacer la diferencia. Cristiano Ronaldo, de penalti, fue el encargado de marcar y al final, Álvaro Morata anotó el empate para los italianos. James recibió tarjeta amarilla al minuto 44. Esa fue la única semifinal en la que fue protagonista, en las siguientes fue relegado al banco por decisión de Zinedine Zidane.

En 2015/16, el colombiano no fue tenido en cuenta en el partido de ida contra el Manchester City que empataron 0-0. Vio el partido desde el banco. En el encuentro de vuelta, en el que el Madrid ganó 1-0, con gol de Gareth Bale, ingresó por Isco y jugó los últimos 23 minutos. Su presencia no fue determinante. Y el año pasado, no vio minutos en la serie frente al Atlético de Madrid, que el conjunto merengue terminó ganando en el global 4-2.

Esta temporada nuevamente se le abren las puertas de las semifinales de la Liga de Campeones. Esta vez, con la posibilidad de figurar nuevamente. Jupp Heynckes confía en sus cualidades y lo ha potenciado de tal manera que se ha convertido en uno de los jugadores claves del equipo bávaro en esta campaña. Después de ganar la Bundesliga, la mentalidad está puesta en el torneo continental. “Tenemos buenas opciones, aunque hay equipos fuertes creo que se puede conseguir. Tenemos con qué, pero esto es paso a paso”, dijo en una entrevista publicada en la página del Bayern Múnich el colombiano.

En los seis partidos de semifinales con el Real Madrid jugó tres. Estuvo un total de 203 minutos en campo y realizó una asistencia. Esos malos días con Zinedine Zidane quedaron atrás, ahora, busca nutrir su historial en esta fase de la Liga de Campeones y ayudar al Bayern Múnich a conseguir un nuevo título continental.