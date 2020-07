La novena de Atlanta dio a conocer la noticia este domingo, a tres semanas para que comiencen las Grandes Ligas de Béisbol.

Este domingo, los Bravos de Atlanta, una de las franquicias más importantes de las Grandes Ligas de béisbol confirmaron que el cuatro veces All-Star, Freddie Freeman, el principal relevo Will Smith y otros dos jugadores positivo por COVID-19 muy cerca de una temporada que tendrá 60 juegos desde el 23 de julio.

Los cuatro peloteros afectados, incluido el derecho Touki Toussaint, autorizaron la divulgación de su estado de salud al equipo, actual campeón de la División Este de la Liga Nacional.

"Pasará un tiempo antes de que podamos recuperarlo", lamentó Brian Snitker, mánager de la novena sobre Freeman, quien en las últimas horas ha tenido fiebre, dolores de cabeza, escalofríos y molestias musculares.

"Hemos sido muy estrictos durante los últimos cuatro meses. No he ido a una tienda de comestibles, no he salido a cenar una vez, no he visto a nuestros amigos y por eso no me queda claro cómo se contagió", aclaró la esposa de Freeman, de 30 años y quien la temporada pasada sumó 38 cuadrangulares' y 121 carreras impulsadas para ayudar a Atlanta a ganar su segundo título consecutivo en la División Este de la Liga Nacional.

De hecho, Freddie terminó en el cuarto lugar de la votación de Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional en 2018 después de batear para promedio de .309 con 23 jonrones y ganar un Guante de Oro.

Por ahora, la novena de Atlanta se sigue preparando para lo que será un torneo atípico con una sola sede (Orlando) y en el que los aficionados tendrán que disfrutar todo por televisión.

Recordemos que las Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores anunciaron el viernes que 31 beisbolistas y siete miembros del personal dieron positivo para el coronavirus, tasa del 1,2 %, algo que era esperado.