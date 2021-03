El portal Infobae reveló nuevos documentos sobre las conversaciones que mantenía el entorno cercano al “10” respecto a la salud del exfutbolista. Dalma Maradona, hija del astro argentino, se pronunció al respecto.

Cada semana se filtra un nuevo documento sobre la muerte de Diego Armando Maradona. Conversaciones, chats, audios, llamadas y contratos, que demuestran cada día más el complejo entramado que existía al rededor del entorno de el diez.

Este fin de semana, una nueva filtración, que se se dio a conocer a la opinión pública. El portal Infobae reveló una serie de audios en los que diferentes personas allegadas al astro argentino hacen fuertes declaraciones sobre la salud del entonces director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En primer lugar están los audios del abogado de Maradona: Matías Morla. En ellos se escucha al entonces defensor legal del exfutbolista pidiéndole un video a su defendido para que su hija Gianinna no los molestara más pidiéndoles ver a su padre.

Concretamente Morla le dijo al Diego: “Respecto al [problema] que está pasando, Gianinna está [diciendo] como que vos estás preso y que estás todo el día borracho, como si fueras un títere. Hacé eso [el vídeo] porque quiere defender a la madre en los juicios. Entonces yo necesitaría, para poner en tu página, un video tuyo en el cual digas que preso no estás, que estás ahí por voluntad propia. Así que bueno, si podés hacer ese videíto, que con eso los matamos a todos.”

Sin embargo, en las recientes revelaciones, hay declaraciones mucho más escabrosas sobre la situación del ídolo argentino que esta sobre el vídeo, que lo que demostró fue el estricto control que ejercían las personas a cargo del cuidado de Maradona, que ni siquiera dejaban entrar a las hijas.

Específicamente, una de ellas es de Maxi Pomargo, cuñado de Morla, que en una conversación con Leopoldo Luque, médico de Pelusa, le dice que no pueden dejar que la hija de Maradona, haciendo referencia a Gianinna, se lleve a su papá porque si eso ocurre Diego Armando Maradona moriría. No obstante, lo grave de ese audio es lo que dice después, ya que Pomargo asegura que si logran su cometido habrá plata para todos.

“De esto depende el trabajo de todos. De mí depende el trabajo de muchas personas. Tranquilo que si logro zafar de ésta, hay plata para todos”, dice Pomargo en el audio.

Incluso, en otra grabación, Pomargo conversa con el psicólogo del diez: Carlos Díaz. En ese diálogo, Díaz afirma que una llamada a Maradona de los amigos de la selección de Argentina campeona del mundo en 1986 podría animar a “Diego”. A lo que Pomargo responde que podría ser una situación contraproducente ya que, en sus palabras: “Si le ponen su gente, lo pueden bardear (molestar). Acá hay mucha gente lastimada que le quería sacar plata y se les cortó el contacto con Diego”.

Además, en otros audios también se revelaron conversaciones entre Matías Morla y Leopoldo Luque. En ellos el médico le dice a Morla que le frene el suministro de alcohol y drogas a Maradona, pero Morla le responde que eso no le corresponde a él y que no es su asunto controlar ese tipo de cosas “Yo soy abogado boludo, no soy el papá, ¿me entendés?”, dice Morla.

La respuesta de Dalma Maradona

Después de la filtración de los audios, en los que además también se revelaron diferentes burlas hacia el estado de salud del campeón del mundo en México 86, la hija de Pelusa dijo en un primer momento en Twitter: “No sé si estoy preparada para ver el informe que hizo Infobae... Pero como dicen que hay audios de Mati [Morla] creo que no me voy a poder resistir! ¿Alguien lo vio?”.

No obstante, después de recibir cientos de comentarios en apoyo por la situación que se reveló en el fin de semana, la hija de Maradona aseguró que no piensa bajar los brazos en las demandas legales que instauró contra las personas que rodeaban a su padre, uno de ellos Matías Morla. Dijo, en respuesta a un comentario de un seguidor: “Quédate tranqui que voy a ir hasta el final...”