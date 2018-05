David Ospina será titular en el partido frente al Atlético de Madrid

Redacción deportes

Las dudas por la presencia de David Ospina para el partido del jueves frente al Atlético de Madrid por las semifinales de la Uefa Europa League eran grandes. Un golpe en las costillas en el compromiso del fin de semana en Old Trafford contra el Manchester United obligó a que se pensara que Petr Cech, quien se recuperó de unas molestias, iba a ser el elegido para el encuentro en el que se define uno de los finalistas del torneo. Sin embargo, el portero colombiano se recuperó, entrenó con sus compañeros y este miércoles estuvo en una rueda de prensa previa junto con el entrenador Arsene Wenger. (Lea también: David Ospina suma minutos con el Arsenal)

“David Ospina será el titular”, dijo el entrenador francés. El colombiano repetirá en la competición continental, en la que la semana pasada tuvo una buena actuación en el encuentro de ida que se jugó en el estadio Emirates de Londres. “Nosotros ya conocemos al Atlético, sabemos que los jugadores del Atlético tienen esa garra suramericana que les ha inculcado Diego Simeone. Es un equipo que lo hace muy bien, pero venimos a hacer nuestro trabajo. Esperamos hacer las cosas de buena manera para sacar el resultado que nos haga pasar a la final”, indicó Ospina.

El entrenador argentino Diego Simeone fue el punto de foco de la conversación. Sobre todo, por el perfil de comportamiento del técnico argentino, quien no podrá mañana sentarse en el banco tras ser expulsado en el Emirates Stadium. “¿Cuántos años lleva ya en el Atlético? Seis, pues todavía le quedan 16 más para llegar hasta los que yo llevo en el Arsenal. ¿Por qué no va a hacerlo?”, comentó Wenger. “Cada entrenador tiene su personalidad, y él lo hace muy bien, sabe cómo influir en su equipo”, agregó.

Aunque la temporada del Arsenal no es la mejor, la capacidad de los jugadores que tiene lo deja con grandes posibilidades de sacar un buen resultado en Madrid. “No me pongo nervioso con estas cosas. Sí que siento tensión, pero porque en el fútbol existe una gran incerteza de lo que puede pasar. Siento un deseo de ganar y de intentar ayudar a mis jugadores. Cada partido es una nueva aventura y no sabes lo que va a pasar”, finalizó.