David Ospina, titular con el Arsenal en la derrota 2-1 ante el Manchester United

Redacción deportes

Si algo necesita un futbolista para llegar en buenas condiciones a un Mundial de fútbol es sumar minutos en cancha. Continuidad. Eso preocuba en el caso del arquero de la selección colombiana de fútbol, David Opsina, quien a lo largo de la temporada estuvo más partidos en el banco de suplentes que en el terreno de juego. Sin embargo, por las circunstancias, en los últimos partidos, contando el de este domingo entre el Arsenal y el Manchester United, en Old Trafford, ha sido tenido en cuenta por parte de su técnico Arsene Wenger.

En la derrota 2-1 ante el United, el colombiano tuvo una regular presentación. Realmente no tuvo que intervenir mucho en el juego. En el primer gol del equipo dirigido por José Mourinho, no tuvo nada que ver. Sin embargo, en el segundo si se vio comprometido. Fue un cabezazo englobado de Fellaini, tuvo tiempo de reaccionar, pero no llegó a tocar la pelita. Eso sí, estuvo atento en la mayoría del juego y su único fallo relevante fue en esta jugada de gol.

Ospina ha sido el arquero titular en los torneos alternos. En las copas del Inglaterra, así como la Europa League, en la que su equipo está en las semifinales. La decisión de Wenger, de darle minutos a Ospina y no al habitual titular, Petr Cech, es justamente pensando en que el colombiano tenga ritmo de juego para afrontar el trascendental partido ante el Atlético de Madrid, el cual será este jueves en el Wanda Metropolitano.

A lo largo de estatemporada 2017-2018, Ospina ha sumado 380 minutos en Premier League, 540 en copas locales y 810 en Europa League. Llegará con ritmo de competencia para el Mundial de Rusia 2018 y eso es una excelente noticia para el técnico José Pékerman, quien confía plenamente en el arquero antioqueño, que de lejos es el de mejor nivel en Colombia.