David Ospina, titular en la remontada del Napoli al Milán

Redacción deportes

Debut de opiniones divididas. Pero positivo a fin de cuentas. Voto de confianza del DT, Carlo Ancelotti, hacia David Ospina, quien disputó su primer partido con la camiseta del Napoli en el triunfo 3-2 sobre el Milán en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Serie A. El antioqueño será, por ahora, el portero titular del equipo.

El cuadro rossoneri silenció el estadio San Paolo con los tantos de Bonaventura (15') y Calabria (49'). Con dos goles recibierón al colombiano en la liga italiana, que si bien no tuvo responsabilidad en ninguno de ellos, tal vez en el segundo pudo hacer un poco más. El equipo rossoneri llegó solo dos veces con claridad. Cristian Zapata no fue convocado, no ha tenido continuidad con Gennaro Gatusso.

Sin embargo, Zielinski se reportó con un doblete (53' y 67') y Mertens (80') anotó el tanto definitivo con el que cerraron la remontada 3-2 frente al Milán. La acción más destacada de Ospina fue a los 73 minutos, cuando cerró de gran manera un balón dividido fuera del área.

Al final la cara larga de Gonzalo Higuaín, quien no pudo anotarle a su exequipo adornó el triunfo en San Siro. El Milán sigue con la misma tendencia de no generar opciones de peligro en el último cuarto de cancha. Un modelo de juego complicado para cualquier delantero. Al que Carlos Bacca le huyó a la fuerza marchándose al Villarreal.

Con el triunfo, Napoli llegó a seis puntos en la Serie A, los mismos que la Juventus, que venció 2-0 a la Lazio. Juan Cuadrado y Paulo Dybala fueron suplentes.