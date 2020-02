David Silva se lesionó y no estará en el partido entre Millonarios y Always Ready

Redacción deportes

No son buenas las noticias para Millonarios de cara a su juego frente a Always Ready por la Copa Suramericana. David Silva, uno de los principales volantes del equipo que dirige Alberto Gamero, se lesionó en la última práctica del cuadro embajador y no estará en el partido de este jueves en La Paz.

Silva sufrió una lesión muscular en el aductor del muslo derecho y deberá esperar a su regreso al país para realizarse los exámenes correspondientes y así determinar el tiempo que estará fuera de competencia.

Le puede interesar: Lista la boletería para las Eliminatorias Suramericanas a Catar 2022

Así las cosas, Gamero deberá cambiar el modelo estipulado o por lo menos poner otro hombre que cumpla funciones de creación, como Silva, pero que no se olvide de la misión de quitar la pelota en un duelo que se espera sea rápido por la altura de la capital boliviana.

Recordemos que Millonarios tiene la ventaja, pues en la ida se impuso 2-0 en el estadio El Campín de Bogotá.