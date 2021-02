Dávinson Sánchez anotó doblete en la derrota del Tottenham ante Everton por FA Cup

Dávinson Sánchez se vistió de goleador y anotó doblete en el partido entre Everton y Tottenham por la FA Cup. Finalmente, los Toffees clasificaron.

Aunque no fue suficiente, Dávinson Sánchez se destacó en el partido entre Tottenham y Everton por los cuartos de final de la FA Cup. El central colombiano anotó doblete en la derrota de los Spurs 5-4, que se tuvo que decidir en tiempo extra. Yerry Mina fue titular en los Toffees, mientras que James Rodríguez no se alcanzó a recuperar de su lesión y no fue tenido en cuenta por Ancelotti.

¿El primer doblete de Dávinson Sánchez? No, fue el segundo. El primero lo anotó el 24 de septiembre de 2016 cuando vestía la camiseta del Ajax.

El partido fue todo un carrusel de goles, en el que el Tottenham empezó ganando, el Everton dio la vuelta hasta el 3-1 en la primera parte, los ‘Spurs’, lograron empatar y el Everton cogió dos veces más la ventaja para acabar llevándose el duelo en la prórroga.

Se las prometían muy felices los de José Mourinho cuando el colombiano Davinson Sánchez adelantó a los suyos con un gol de cabeza en un córner, pero el Everton remontó rápidamente. En dos minutos, Dominic Calvert-Lewin aprovechó una mala salida de balón y una mala parada de Hugo Lloris para empatar y Richarlison hizo el 2-1 con un disparo desde la frontal.

Un penalti cometido por Pierre-Emile Hojbjerg y convertido por Gylfi Sigurdsson daba el 3-1 a los de Carlo Ancelotti. Erik Lamela recortó antes del descanso y dejó el encuentro vivo para la segunda parte.

Volvió a aparecer Davinson en un córner para empujar un cabezazo de Hojbjerg y el Tottenham recuperó la desventaja. Pero los problemas en defensa de los ‘Spurs’ continuaban y una internada de Richarlison, con un disparo sin ángulo, pusieron el 4-3 a 20 minutos del final.

Tuvo que tirar Mourinho de Harry Kane, suplente este miércoles, para volver a nivelar la balanza y el inglés lo logró en el 82 al rematar en plancha un envío de Heung-min Son.

Con el encuentro en la prórroga con un precioso 4-4 en el marcador, Sigurdsson se inventó un pase desde la frontal por encima de toda la defensa para que Bernard fusilara a Lloris.

Hacía tanto frío en Liverpool que Carlo Ancelotti ni celebraba el tanto y se dedicaba a soplar el café para intentar mínimamente calentarse.

Ese último zarpazo de Bernard fue suficiente para que el Everton se meta en cuartos de final de la competición copera y sigan con posibilidades de lograr su primer título desde que en 1995 se hicieron con la Community Shield.