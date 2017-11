De cantante: la nueva vida de Daniel Osvaldo, exfutbolista de la Juventus

Redacción deportes

Daniel Osvaldo es de esos pocos futbolistas que tienen la facultad de decir que jugaron en tres de los cuatros grandes de Italia (Juventus, Inter y Roma). Y con 30 años, el exjugador de la selección italiana colgó los guayos luego de las constantes críticas que recibió por su comportamiento fuera del terreno de juego.

"Tenía ofertas de la China y clubes de la Champions, pero había empezado a odiar lo que siempre había amado. Prefiero un asado y una buena cerveza al dinero", confesó el argentino a la Gazzetta dello Sport.

Actualmente Osvaldo es el vocalista de una banda de rock llamada Barrio Viejo. “Sampaoli me llamó en 2016 para que jugara en el Sevilla. Me dijo: ‘Dani afuera podés hacer lo que quieras, pero necesito un delantero’. Yo le dije que no podía porque tenía el festival Cosquin Rock”.

Para Osvaldo, nada en el fútbol es real. Todo es dinero y apariencias. Además, se cansó de ser foco de atención. Se sentía juzgado en todo momento, razón por la cual decidió dejar el fútbol de forma prematura. Sinceridad pura.

"La conclusión viene así: 'Uh, a este le gusta el rock and roll. Entonces, le gusta el whisky. Y encima fuma. Este se debe pasar todos los días hasta las 5 de la mañana tomando whisky. Y seguro que se droga, también'. Y yo tengo que decir: 'No, flaco. Yo jugué 11 años en Europa, en la selección de Italia y en la Juventus. ¿Vos pensás que si yo me drogo o me fumo 50 puchos o tomo whisky hasta las 5 de la mañana podría jugar ahí? No, hermano, no soy Messi. Tengo que acostarme temprano, comer ensalada y descansar bien. Después, claro que me gusta tomar whisky, fumar un pucho y el rock and roll, pero cuando podía", le señaló a El Enganche.