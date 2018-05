De Cristiano a Ferguson: “Mis pensamientos y oraciones están contigo, amigo"

Redacción deportes

Sir Alex Ferguson fue operado de urgencia este sábado de una hemorragia cerebral. Así lo hizo saber el club inglés a través de sus redes sociales pidiendo mucha fuerza y a la vez discreción con el tema. Es una noticia dura para el mundo del fútbol, el hombre que le devolvió la grandeza al United permanece internado en una clínica de Manchester. Uno de los jugadores con los que ganó todo, fue Cristiano Ronaldo. El portugués, que hoy juega en el Real Madrid, de inmediato compartió una publicación para enviarle un mensaje de aliento al ‘jefe’.

“Mis pensamientos y oraciones están contigo, mi gran amigo. Mantente fuerte, ¡jefe!” escribió el portugués en su cuenta oficial de Twitter acompañada de una foto con Sir. Alex Ferguson. La amistad entre los dos nació desde 2003 cuando el estratega escocés lo vio en un partido del Sporting de Lisboa contra el Manchester United y por el cual terminó llegando al equipo inglés. “Después de que jugamos ante Sporting, los muchachos en el vestidor hablaban de él constantemente, y en el avión de vuelta me pidieron que lo fichara, así de bien lo vieron”, dijo el legendario entrenador.

“El primer partido que jugué contra el Manchester United fue un partido increíble, ¡una noche perfecta! Después del partido, uno de mis compañeros me dijo que algún día jugaría en el Manchester United. Estuve con Sir Alex Ferguson, quería hablar conmigo, y me presentó a los jugadores en el vestuario. Yo tenía una mezcla de diversión y timidez, y entonces Ferguson dijo: "Te quiero en mi equipo ya". Y todo sucedió muy deprisa, dos días después hablé con el entrenador, me llevó a Inglaterra, estaba en Manchester, y firmé”, recordó Cristiano Ronaldo en un evento publicitario.

Con el mensaje publicado en la red social, el delantero portugués le envía todo su apoyo al técnico que le dio la oportunidad de mostrarse en un equipo grande, quien le tendió la mano, lo potenció y lo convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo. Como bien dice la frase: “La gratitud en silencio, no sirve”. Cristiano Ronaldo con unas breves palabras desde Madrid demuestra el aprecio y cariño que tiene con el estratega escocés a quien espera verlo de pie nuevamente y rondando por los pasillos de Old Trafford.