De James a Ulreich: "Cabeza arriba. Somos un equipo"

Win as a team, lose as a team! #MiaSanMia ️ @svenulreichoffiziell @jamesrodriguez10 @javi8martinez @jeromeboateng #RMAFCB #FCBayern #UCL #WeiterImmerWeiter #️ #️ #Ulreich #James #JamesRodriguez #JaviMartinez #Boateng ames #JamesRodriguez #JaviMartinez #Boateng #football #soccer #futebol #fußball #FCBayern

Una publicación compartida por FC Bayern Official (@fcbayern) el May 2, 2018 at 5:01 PDT