De Ospina a Wenger: “Gracias por darme la oportunidad en el Arsenal”

Redacción deportes

El arquero colombiano compartió en su cuenta de Instagram un mensaje para el entrenador, que este viernes anunció que no continuará como técnico del equipo londinense.

En la mañana de este viernes se conoció que Arsene Wenger no iba a continuar como entrenador del Arsenal. Después de 22 años como técnico del equipo ‘gunner’ el francés se marcha del equipo londinense con el que ganó tres Ligas Premier, siete FA Cups y la misma cantidad de Community Shield. Querido y odiado, Wenger cambió el andar de un Arsenal que a mediados de la década de los años 90 era una escuadra que naufragaba en la mitad de la clasificación de la Premier.

Para lograr el éxito con los ‘Gunners’, por las manos de Wenger pasaron futbolistas como Thierry Henry, Robert Pires, Patrick Vieira, Gilberto Silva, entre otros. Pero con el paso de los años los resultados no fueron los esperados, aunque en su nómina tenía jugadores como Jack Wilshere, Theo Walcott, Lukas Podolski y Olivier Giroud no logró pasar del tercer o cuarto puesto. Para intentar enderezar el camino, el francés en 2014 reforzó la portería. Después del Mundial de Brasil apostó por David Ospina, quien se había destacado en el campeonato con la selección de Colombia.

El paso del portero colombiano por el equipo londinense ha estado marcado por su falta de continuidad en la Premier League y su continua participación en torneos internacionales -en los que en los últimos años no había figurado hasta esta temporada- y copas de la liga de Inglaterra. Aun así, Ospina siempre ha aprovechado su tiempo en el Arsenal para aprender de Wenger, por lo que este viernes después de hacerse oficial la decisión de no continuar como entrenador, el arquero dejó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram: “Gracias por todas las memorias y por darme la oportunidad en el Arsenal”.

Fue un escrito que se unió a un homenaje que le han realizado al estratega algunos jugadores que dirigió. Uno de ellos fue Cesc Fabregas, quien en su cuenta de Instagram publicó. “No me lo esperaba, pero muestra la gran dignidad y clase de hombre. Nunca olvidaré su guía y apoyo, su tutela y tutoría. Él tuvo fe en mí desde el primer día y le debo mucho, fue como una figura paterna para mí que siempre me empujó a ser el mejor. Arséne, mereces todo el respeto y la felicidad en el mundo”. Así mismo, Thierry Henry también habló sobre lo que significa Wenger para el equipo del norte de Londres. “Recientemente la gente ha confundido lo que ha hecho en el momento y su herencia. Una vez que anuncie su marcha, la gente quiere hablar de su herencia, y eso es intocable”, dijo el exdelantero francés a Sky Sports.

De igual manera, entrenadores que lo enfrentaron también alabaron su labor. “Arséne Wenger tiene todo mi respeto. La Premier League es lo que es gracias a él y lo que ha hecho”, explicó Guardiola, quien se enfrentó en 14 ocasiones al francés con un balance de tres victorias, tres empates y ocho derrotas. Mientras que Mourinho señaló que siempre le desea lo mejor a sus rivales. “Estoy seguro de que un equipo como el Arsenal le mostrará a Wenger el respeto que se merece”, apuntó el portugués.

A estas palabras se unieron las de Alex Ferguson, quien protagonizó con el francés una de las grandes rivalidades en el fútbol desde mediados de la década de los 90 hasta que el escocés dejó Old Trafford en 2013. “Estoy muy contento por Arséne Wenger. Tengo un gran respeto hacia él y por el trabajo que ha hecho en el Arsenal. Es una gran demostración de su talento, su profesionalidad y su determinación que haya dedicado 22 años de su vida a hacer el trabajo que más le gusta”, dijo el exentrenador. Wenger se va del Arsenal dejando un legado difícil de igualar.