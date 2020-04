De piloto talismán del Sevilla a encargado de la repatriación de españoles por el mundo

EFE

Este piloto sevillano ha vivido de primera mano la época más brillante del pentacampeón de la Copa de la UEFA/Liga Europa, pues también llevó al equipo cuando ganó la Supercopa de Europa, la de España y las dos últimas Copas del Rey, y estos días está centrado en la labor de repatriación de españoles, como en su último vuelo desde la India.



Alejandro Díaz y su tripulación fueron recibidos con aplausos el pasado sábado en el aeropuerto de Nueva Delhi por unos 250 viajeros españoles y de otros países de la UE que estaban atrapados en la India, debido al cierre de fronteras en ese país por la pandemia, y que le esperaban como agua de mayo para poder regresar a sus casas.

Este comandante de corazón sevillista pilotó el vuelo fletado por el Ministerio de Asuntos Exteriores que, dentro del Mecanismo Europeo de Protección Civil, permitió a estas personas superar ese bloqueo y aterrizar el domingo en Madrid, entre ellos unos 200 españoles, una treintena de comunitarios y seis de otros países residentes en España.



"Enhorabuena a 'nuestro' piloto Alejandro y toda la tripulación. Esperamos pronto sobrevolar el mundo juntos de nuevo, pero hasta entonces... #YoMeQuedoEnCasa", fue el mensaje de felicitación que el Sevilla le hizo llegar a través de Twitter.



Tras dicho servicio, Díaz, de 48 años y de origen cántabro por su familia paterna, ha declarado a la radio oficial del club hispalense que en ese caso "los pasajeros, que llevaban más de diez días esperando para ser repatriados a España, estaban francamente nerviosos por si la cosa iba a salir".



"El vuelo estuvo a punto de cancelarse el día antes por falta de permisos. Cuando nos vieron entrar por la terminal, la explosión de júbilo fue importante. Significaba el poder volver a casa después de una situación muy complicada", afirmó a SFC Radio.



Precisó que "al final fueron 232 pasajeros, más de los previstos, porque la idea era traer a cuantos más españoles posibles".



Este piloto, enamorado de los aviones, del Sevilla y de las tradiciones de su ciudad como la Semana Santa, explicó que, aparte de este vuelo desde la India, la pasada semana también estuvieron "trayendo gente de Surinam y también en Sierra Leona y en Costa de Marfil para repatriar misioneros americanos".



Añadió que también tienen previsto hacer "más repatriaciones de españoles desde Miami y desde Filipinas", aunque están "a la espera de los permisos de vuelos" para proceder, "si hay ocasión de traerlos de vuelta a casa", a través de la compañía gallega Privilege Style.



Alejandro Díaz también fue talismán para la selección española cuando ganó la Eurocopa de 2008 en Austria y Suiza, y su compañía, especializada en vuelos chárter de numerosos clubes de fútbol y de otros deportes, fue la encargada de sus traslados en dicho torneo.



Dijo que lleva "doce años volando con el Sevilla", aunque cambió "de avión para tener más capacidad" y por eso ahora "tienen que ser partidos muy potentes" para llenarlos y que sea él quien lo pilote, con lo que la última vez que llevó a su equipo de siempre fue en el triunfo ante el Manchester United (1-2) en la 'Champions' de 2018.



"Mucha gente me conoce por haber sido el piloto del club durante todos los títulos, y lo he disfrutado. Siempre me han tratado como uno más y para mí es un orgullo haber podido aportar mi granito de arena", subrayó este sevillista que, por su oficio de piloto, según reconoció, ha vivido "muchísimos momentos increíbles e inolvidables".