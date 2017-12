Llegó esta temporada procedente de Italia

“De a poco recupero mi nivel”: Carlos Bacca

/ EFE

El triunfo colectivo siempre será lo más importante para él aunque la prensa quiera destacar y resaltar lo individual. “Fue un trabajo colectivo. Supimos aguantar, también sufrir y sacamos una victoria importante”, las palabras, cortas y concisas de Carlos Bacca tras la victoria de su equipo, Villarreal, por 1-0 frente a Valencia en Mestalla.

El delantero colombiano definió de gran manera ante la salida del portero Neto, haciéndonos recordar la mejor versión suya, esa que se pudo ver en Sevilla temporadas atrás, incluso en el Milán cuando llegó como la gran contratación del conjunto rossoneri. “Estoy muy contento por el resultado y porque ahora podré ir a disfrutar unos días en familia con la cabeza tranquila”, apuntó en entrevista con Bein Sports.

Bacca, de 31 años, no marcaba desde el 26 de noviembre cuando el submarino amarillo perdió en casa 3-2 con Sevilla. Ese día, enfrentando a su ex equipo, el colombiano descontó y abrió la esperanza a una remontada que nunca se dio. “De a poco voy recuperando mi nivel y eso me tiene feliz, más sabiendo que el otro año es el Mundial”, afirmó.

Con este resultado, Villarreal es sexto en la tabla de posiciones de la liga española con 27 unidades, mientras que Valencia se quedó en la tercera casilla con 34 puntos. Recordemos que Bacca llegó en este mercado de pases al conjunto dirigido por Javier Calleja luego de tres temporadas en Italia.