El entrenador, que compartió con el 10 en la selección de Argentina, se mostró consternado al conocer la noticia de la muerte del exfutbolista.

César Luis Menotti, el entrenador que dirigió a Diego Maradona en la selección Argentina y en el Barcelona, no aguantó la nostalgia y con la voz entrecortada soltó una frase lapidaria: “estoy hecho mierda por la muerte de Maradona. Siento mucho dolor”. (Lea: ¡Luto en el fútbol! Falleció Diego Maradona)

Y agregó: “No lo puedo creer, es terrible. No tengo ninguna explicación. No hay opinión que sirva ante esto, no tengo cabeza. Estoy destruido”, dijo Menotti, de 82 años, al canal TyC Sports. Menotti hizo debutar a Maradona en la selección de Argentina y lo dirigió en la Copa del Mundo sub-20 que ganó la Albiceleste en Japón 1979 y en el Mundial de España 1982.

”Conozco a su familia, conocí a su viejo, a su mamá. He estado en su casa. No lo puedo creer. Con todo lo que superó, estaba más cuidado, más alejado. Es una sorpresa trágica de la que nos costará recuperarnos”. Recordemos que Diego Armando Maradona falleció este miércoles a los 60 años de un paro cardiorrespiratorio. (Puede leer: El contraste entre Diego y Maradona)