Deportivo Cali cayó en su visita a Liga de Quito

Redacción deportes

Gerardo Pelusso actuó rápido, mandó a la cancha a Macnelly Rodriguez y alteró el orden del juego. Su equipo, el Deportivo Cali tomó el control de la pelota en la segunda parte, atacó por las dos bandas, tuvo una que otra llegada de peligro, pero no pudo concretar las oportunidades, tampoco empatar el duelo contra Liga de Quito, el de ida de los octavos de final de la Copa Suramericana. Y por ende Anderson Julio fue la figura de la noche, porque supo estar donde debía, porque no se puso nervioso tras un mal rechazo de la zaga colombiana y fusiló a Pablo Mina para el único tanto de un encuentro en el que los colombianos fueron más y jugaron mejor, tanteando todo para el próximo choque.

No valió el esfuerzo de José Sand y sus ganas de defender la pelota para dejar a sus compañeros de frente al arco. El veterano delantero también tuvo dos opciones claras y se fue al minuto 75 con la frustración de no meter la pelota en el arco rival. Si de oportunidades se tratara, Cali hubiera ganado no por uno, sino por dos o hasta tres goles. Pero el club ecuatoriano tuvo el premio al efecto sorpresa, la recompensa a ir sin mucho orden, pero con las ganas de la obligación por la localía.

Nicolás Benedetti no jugó su mejor partido y aún así hizo daño con sus diagonales, con el control en espacio reducido y con las buenas asistencias (sus compañeros no pudieron finalizar). Pelusso gritó más y movió los brazos para que sus dirigidos entendieran que tenían que copar la cancha. Y eso paso. Cualquiera que hubiera prendido el televisor, sin mirar el marcador, se habría inclinado por el verde, poque fue superior. Ya después vino el ingreso de Miguel Murillo, que también aportó con ganas y estuvo adelante codeando, empujando y corriendo.

El gol no llegó, ni para un lado ni para el otro, y todo terminó con 1-0 escueto que no reflejó lo que pasó en el estadio de La Liga Deportivo Universitaria. La gente feliz, pues aguantar el frío valió la pena, así fuera necesario sufrir durante gran parte de los 90 minutos, cada vez que el conjunto azucarero aceleró.

El juego de vuelta todavía no tiene fecha ni hora. Se sabe que será entre el 18 y el 20 de septiembre, que la llave está muy abierta y que en Palmaseca se conocerá cuál de estos dos clubes clasificará a los cuartos de final del torneo continental.