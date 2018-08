Didier Moreno jugará en el Deportivo de La Coruña

Redacción Deportes y EFE

El colombiano Didier Moreno, nuevo jugador del Real Club Deportivo a expensas de que supere las pruebas médicas, se ha despedido de su club, el Independiente de Medellín, para "cumplir sueños y vivir nuevos retos" en Europa.



Moreno cerró su etapa en el conjunto antioqueño con unas declaraciones que ha publicado el club en sus redes sociales y que dedica a la "familia roja, con mucha nostalgia y el corazón para siempre ligado" a ella.



"A partir de ahora inicio nuevas etapas en mi vida y mi carrera deportiva. Hacemos un alto en el camino de esos momentos hermosos y estas páginas imborrables que me llenaron de alegría y satisfacción. Hoy parto a cumplir sueños, a vivir nuevos retos que imagine muchas veces y que se hacen realidad con esta nueva oportunidad", indicó.



Recordó que llegó al club en 2015 y dejó "todo" por su camiseta, "sangre, sudor y lágrimas para ver la sonrisa" de los que "siempre" acompañaron al equipo.



"Me queda la certeza de que en el 'Poderoso' hay grandes jugadores en mi posición", señaló el futbolista, que tuvo el "privilegio de ser el capitán" del Independiente de Medellín.



Con el equipo colombiano ganó la "sexta estrella" al imponerse a Junior en la final de la Liga Águila 2016.



"Mi familia y yo los abrazamos con gran cariño y agradezco a las directivas, al equipo del pueblo y a la hinchada roja darme esta oportunidad de ir al fútbol español con el deseo de volver a esta casa en el futuro. Me voy con la ilusión de poder volver. No elegí mi nombre, pero sí la manera de que seré recordado", sostuvo Moreno en su despedida.



El jugador se incorporará a los entrenamientos del Deportivo a principios de la próxima semana siempre que supere las pruebas médicas a las que será sometido por parte del club gallego, que lo ficha en calidad de cedido con opción de compra.