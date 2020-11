El ídolo argentino, que cumplió 60 años el pasado viernes 30 de octubre, fue hospitalizado este lunes. Los motivos aún se desconocen.

Al parecer los 60 años de Diego Armando Maradona no llegaron con buenas noticias. El ídolo argentino, que cumplió años el pasado viernes 30 de octubre, fue internado en un hospital en La Plata este lunes.

La información inicial la dio Sebastian Vignolo en el programa “Fútbol 90”, de Espn. En principio, el periodista argentino aclaró que no se trató de una recaída o de un tema asociado al COVID-19.

Aunque se habla de un tema de precaución, las razones específicas por las cuales fue internado en un hospital en La Plata no se conocen. Los medios de comunicación en Argentina dicen que el estado de salud de Diego Armando Maradona no venía bien desde hace semanas. Inclusive, el día de su cumpleaños, cuando Gimnasia enfrentó a Patronato por el campeonato local, el actual entrenador del Lobo no pudo quedarse a dirigir al equipo, sino que únicamente se presentó para el homenaje que le realizó el equipo y el fútbol argentino. Su semblante ante las cámaras demostraba debilidad.

Gianinna Maradona, hija del campeón del mundo en México 86, escribió en su cuenta de Twitter: “Me parte el alma verlo así”. Se espera que en las próximas horas se pronuncie Leopoldo Luque, médico personal del exfutbolista argentino.

Noticia en desarrollo...