Fue en 1989 en un partido entre Napoli y Sporting de Lisboa por la Copa Uefa. Un año después, en el Mundial de Italia 1990, el arquero croata Tomislav Ivković volvería a detener un cobro del argentino.

En 1989, Diego Armando Maradona aumentó su leyenda en Napoli al conseguir con ese club del sur de Italia la Copa Uefa. En septiembre de ese año, por la edición 1989-1990, Sporting de Lisboa visitó el estadio San Paolo para determinar qué equipo clasificaría a los dieciseisavos de final.

Lea también: El contraste entre Diego y Maradona

Con el 0-0, tanto en el encuentro de ida como en el de vuelta, había que recurrir a la definición por penaltis. Y apareció el arquero croata (en ese entonces yugoslavo) Tomislav Ivković, quien, al ver que Maradona se acercaba a ejecutar uno de los cobros, lo desafió.

“‘¿Quieres apostar conmigo 100 dólares?, mira que voy a atajarte el penal', le dije. Y él me miró sorprendido, el árbitro también y me respondió: ‘ok, dale’”, recordó en diálogo con La Nación de Argentina.

El argentino pateó a la izquierda del portero, que logró detener el remate. Sin embargo, el Sporting de Lisboa perdería aquella definición desde el punto blanco. Pero Maradona cumplió con la apuesta. “Después del partido fue al vestuario, me pagó los 100 dólares y me regaló su camiseta. Infelizmente no la tengo más y no sé dónde está, no tengo ni la más mínima idea de dónde está y es una lástima”, agregó Ivković.

(Las mil y una muertes de Maradona II (Como de cuento))

Yugoslavia y Argentina se enfrentaron en los cuartos de final del Mundial de Italia 90 e Ivković y Maradona se volvieron a encontrar en una definición por penales, pues el encuentro finalizó igualado sin goles.

“Diego estaba nervioso, era impresionante en un jugador como él, pero era una responsabilidad muy grande. Y se sabe que cuando le atajas un penal a un jugador no le es tan fácil cuando tiene que venir a patearte otro. Vi que Maradona tenía mucho miedo, como que no tenía ganas de tirar ese penal, porque cuando yo le hablaba y le decía: ‘Diego, sé a dónde vas a patear, la pelota va a ir aquí, de este lado’, él no quería levantar la cabeza, no me quería mirar”, aseguró el croata, quien volvió a detenerle el cobro a Maradona.

Tomislav Ivković afirma hoy en día que ha seguido la carrera de Maradona, pese a que no le parece que ha dado buen ejemplo con sus polémicas extra futbolísticas, y que le gustaría dirigir en Argentina y, por qué no, enfrentarse a la leyenda de nuevo, ahora en calidad de entrenador.

@DeportesEE