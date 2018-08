Digne en su presentación en el Everton: “Le dije a Mina que venga”

Redacción deportes

Muchas especulaciones, pocas realidades. El futuro de Yerry Mina aún no se conoce. Lo único que parece seguro es que su próximo equipo estará en la Premier League, ¿Cuál? Esa es la duda que a todos atañe. Se habla del Manchester United, del Everton. Todos los caminos conducen a Inglaterra. Precisamente el equipo de Liverpool ya acordó con Lucas Digne, quien la temporada pasada estuvo con el Barcelona y fue la pareja del colombiano en su primer partido como titular con el equipo azulgrana frente al Getafe.

Solo compartieron seis meses, no hubo tiempo para más. El Barcelona no tiene espacio para los dos. A Digne lo vendió por 20,2 millones de euros al Everton y las primeras palabras del francés fueron para hablar del colombiano. “Ya le dije a Mina que venga a jugar aquí, pero veremos qué decide, me gustaría verlo aquí, pero no sé lo que va a hacer. Escogerá lo mejor para su carrera”, afirmó el defensor central.

Digne elogió también las virtudes de Yerry Mina como defensa y también como compañero, ante el interés de la prensa británica por el colombiano. No hay mucho más de qué hablar sobre el defensor colombiano, quien le arrebató por unos minutos la alegría a los ingleses de vencer al seleccionado nacional en los octavos de final y les frenó el corazón. Al final su gol, uno de los tres que marcó en el pasado Mundial que se disputó en Rusia, no le alcanzó a la tricolor para avanzar a los cuartos de final.

La especulación sobre el futuro de Yerry Mina continúa. Se vende como pan caliente. Un día aquí, otro día allá. Hoy ya el Daily Mail publicó una nota en la que el Manchester United estaría detrás de Jerome Boateng, defensor del Bayern Múnich, sin embargo, ayer Mundo Deportivo confirmaba que un emisario del United estaba en Barcelona para fichar al defensor. Así continuará esta novela hasta que la confirmación de un club aparezca y el espigado central nacido Guachené en 1994 pose ante las cámaras con la camiseta de un nuevo club.